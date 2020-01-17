НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв /ПРАЙМ/. Подписание первого пакета документов между США и Китаем не окажет негативного воздействия на страны БРИКС, напротив, стабилизация мировой экономики влияет на более устойчивый рост, считает заместитель исполнительного директора Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова.

"Насколько я помню, был порядка 200 миллиардов у США дефицит, и за время торговой войны этот дефицит увеличился. В принципе, сделка вернет все к прежней ситуации, потому что Китай обязался покупать на 100 миллиардов новых товаров из США (в год — ред). Какого бы то ни было влияния на страны БРИКС здесь я не вижу, потому что стабилизация мировой экономики и меньшая напряженность, она в целом влияет на более устойчивый рост", — сообщила Панова РИА Новости.

США и Китай в среду подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.

Панова отметила, что пока между странами подписан только один пакет документов, впереди подписание второго.

"Пока что это передышка для мировой экономики с точки зрения того, что ядерной мировой войны сейчас не начнется", — отметила она.

Панова также добавила, что "экономические и торговые связи между странами БРИКС, они все еще недостаточны".

"У нас у всех стран БРИКС Китай является основным партнером … За последние 10 лет объем торговли внутренний за счет, в том числе развития формата сотрудничества, увеличивается в несколько раз большими темпами, чем объем торговли этих стран с другими странами мира. Это свидетельствует не только об их интересе друг к другу, но и о том, что их связанность укрепляется", — отметила она.