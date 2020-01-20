МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента Гонконга до "Aa3" с "Aa2", при этом прогноз по рейтингу изменен на стабильный с негативного, говорится в сообщении агентства.

"Понижение рейтинга в основном отражает мнение Moody's о том, что институты и эффективность управления в Гонконге ниже, чем предполагалось ранее", — поясняет агентство.

Moody's пишет, что отсутствие реальных планов по решению политических, экономических или социальных проблем жителей Гонконга, которые вышли на первый план в течение последних девяти месяцев, может отражать более слабый внутренний институциональный потенциал Гонконга, чем предполагало агентство.

"Стабильный прогноз отражает прекрасную финансовую устойчивость и соответствующую макроэкономическую стабильность", — добавляет агентство.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента Гонконга до "Aa3" с "Aa2", при этом прогноз по рейтингу изменен на стабильный с негативного, говорится в сообщении агентства.