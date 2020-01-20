БЕЙРУТ, 20 янв /ПРАЙМ/. Сирийский центральный банк в понедельник объявил о начале обмена валюты по курсу 700 фунтов за доллар без требований предоставить какие-либо документы о происхождении средств у граждан, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Центральный банк объявил о возможности для владельцев иностранной валюты обменять… в отделениях центрального банка любое количество долларов или евро без каких-либо документов и по курсу 700 сирийских фунтов за доллар", — пишет агентство.

Согласно заявлению, курс будет устанавливаться ежедневно, подобное решение принято ради заботы о денежных средствах граждан и как гарантия соблюдения ими закона во избежание судебного преследования.

"Центральный банк призвал всех граждан руководствоваться законом и действовать через официальный банк и не прибегать к операциям на черном рынке", — отмечает агентство.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНА

Официальный курс Центробанка сохранялся на уровне 435 фунтов за доллар, в то время как на черном рынке американский доллар можно было приобрести за 1000-1200 фунтов в последние два месяца. Восемнадцатого января президент Сирии Башар Асад подписал указ о поправке в закон с ужесточением меры наказания за использование иностранной валюты при расчетах. Теперь за обмен на черном рынке правонарушитель рискует лишиться свободы сроком на семь лет и должен будет выплатить штраф в двойном размере от операции или платежа, при котором использовалась иностранная валюта.

Еще одной новой поправкой к закону президент Сирии ужесточил наказание за распространение через СМИ или социальные сети ложной информации о состоянии национальной валюты или ложной информации, которая может повлиять негативно на стабильность фунта. За подобные нарушения полагается лишение свободы и штраф в размере 5 миллионов сирийских фунтов (около 700 тысяч рублей).

ОТ СЛОВ К ДЕЙСТВИЯМ

Премьер-министр САР Имад Хамис, выступая перед парламентом в воскресенье, заявил, что на фоне последних побед сирийской армии на фронтах противники Сирии, в первую очередь в лице США, продолжили давление на арабскую республику путем ужесточения санкций и с помощью "официального объявления о краже сирийской нефти и поддержки хаоса и напряженности в соседних странах".

Премьер отметил, что путем экономического давления, в первую очередь путем повышения курса валюты, население Сирии пытаются настроить против государства. Хамис заверил, что правительство готовит ряд важных законопроектов для поддержки сирийского фунта и внутреннего производства.

Министр внутренних дел в свою очередь распорядился усилить меры по выявлению лиц, которые спекулируют на курсе и проводят операции в иностранной валюте. Также глава МВД распорядился усилить мониторинг за СМИ и социальными сетями, на которые распространяются сфабрикованные и ложные новости, нацеленные на нанесение вреда стабильности национальной валюты.

ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В понедельник сирийский уголовный розыск объявил о первых арестах ряда правонарушителей, которые занимались незаконным обменом валют, а также переводом средств без лицензии. В ходе их задержания были обнаружены крупные суммы разной иностранной валюты.

Кабинет министров Сирии в понедельник заявил, что укрепление сирийского фунта очевидно положительно скажется на экономике страны и жизненном положении граждан.