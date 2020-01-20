ВАШИНГТОН, 20 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с лидерами Ирака, Пакистана, ЕС, Швейцарии, а также президентом регионального правительства Курдистана на полях экономического форума в Давосе, сообщили в Белом доме.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 21 по 24 января. Как ожидается, в дискуссиях на форуме примут участие, в том числе, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, а также президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.

"Президент Дональд Дж.Трамп проведет двусторонние встречи со следующими лидерами в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцарии: президентом Республики Ирак Бархамом Салехом, премьер-министром Республики Пакистан Имраном Ханом, президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, председателем Европейской комиссии Урсулой вон дер Ляйен, президентом Курдского регионального правительства Нечирваном Барзани, основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом", — говорится в распространенном сообщении.