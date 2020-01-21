МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Интернет-магазин Ozon начал устанавливать постаматы (автоматизированные пункты выдачи заказов) в метрополитенах Казани и Новосибирска — для сравнения, подобных постаматов сейчас нет в метро Лондона или Нью-Йорка, говорится в сообщении Ozon.

"Ozon, крупнейшая в стране мультикатегорийная интернет-площадка и крупнейшая же сеть постаматов, впервые в России установила постаматы в метро. 21 автоматизированный пункт выдачи заказов Ozon появился в метрополитене Казани и Новосибирска…. Отметим, что в крупных городах стран, где e-commerce гораздо более развит, чем в России — например, в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, постаматов в метрополитене нет", — говорится в релизе.

В Новосибирске постаматы установлены на 13 станциях, в Казани — на двух, однако, добавляет интернет-компания, в ближайшие полтора месяца постаматами будут оборудованы 80% станций столицы Татарстана (всего в метро Казани — одна линия из 11 станций). "Дальше компания рассчитывает расширить и число городов, где постаматы появятся в метрополитене, охватив большинство макрорегионов", — добавляется в сообщении.

На 20 января собственная сеть Ozon насчитывала 6,897 тысячи Ozon.Box и еще 3,088 тысячи партнерских постаматов по всей России. Директор по развитию партнерских логистических программ в Ozon Денис Дьяченко отметил, что установка постамата "рядом" с клиентом увеличивает частотность его интернет-покупок в среднем в пять-шесть раз.

"Учитывая двукратный рост числа заказов в регионах по итогам 2019 года и быстро растущую популярность этого канала доставки, Ozon находится в поиске партнеров по развитию сети и заинтересован в сотрудничестве с малым и средним бизнесом в регионах", — добавил Дьяченко, слова которого приводятся в сообщении.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в нескольких десятках товарных категорий: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 2,5 миллиона товарных наименований. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.