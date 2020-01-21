ДАВОС, 21 янв /ПРАЙМ/. Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе начинает работу в швейцарских Альпах, он продлится до пятницы, 24 января.

Главными темами форума, помимо традиционной экономики, станут экология, геополитика, общество, устойчивое развитие, технологии и четвертая промышленная революция.

В нынешнем году на форум в Давос приедут свыше 2800 участников из 118 стран мира. Среди них 53 главы государств и правительств, 1700 бизнес-лидеров и 282 известных общественных деятеля. Но самыми ожидаемыми гостями форума станут президент США Дональд Трамп и экологическая активистка Грета Тунберг, которые выступят в первый же день форума.

ХЕДЛАЙНЕРЫ ФОРУМА

Президента США в понедельник отметил три года с момента вступления в должность на фоне процесса по импичменту и фактически уже начавшейся предвыборной кампании.

В кулуарах форума до последнего ходили слухи о том, что американский лидер из-за импичмента может отказаться приезжать в Давос. Однако ряд участников в беседе с РИА Новости отметили, что именно из-за импичмента Трамп и приедет, чтобы показать, что "ему такие мелочи не мешают". Выступление Трампа ожидается во вторник после 13.00 мск.

Гости форума также ждут и человека года по версии журнала Time — шведскую школьницу Грету Тунберг, экологическая сессия с ее участием пройдет утром во вторник и попасть на нее практически невозможно из-за количества желающих, но ее трансляцию можно будет посмотреть на сайте форума.

Например, Олег Дерипаска, который приедет в Давос в статусе главы фонда "Вольное дело", уже заявил, что хочет услышать выступление Тунберг вживую.

РОССИЙСКОЕ УЧАСТИЕ

Если в прошлом году состав российской делегации был под вопросом из-за ограничений со стороны организаторов форума, то в этом году на ее состав повлияли внутренняя политика. Состав официальной российской делегации до последнего момента оставался интригой из-за отставки правительства, которая произошла на прошлой неделе.

В числе возможных делегатов из кабмина назывались и и.о. вице-премьера Дмитрий Козак, и.о. глав Минэкономразвития Максим Орешкин и Минэнерго Александр Новак. Однако из официальных лиц подтвердил участие в Давосе лишь Орешкин. В его программе — участие в нескольких сессиях форума, встречи с еврокомиссаром по торговле, с коллегами из Турции, Франции и Швейцарии. Кроме того, Орешкин проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям и встретится с министрами торговли стран ВТО.

Российский бизнес в Давосе традиционно представлять будут глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Сбербанка Герман Греф, совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, гендиректор "Алросы" Сергей Иванов, глава "Фосагро" Андрей Гурьев.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Крупный пласт дискуссий в Давосе отведен международной повестке дня. Основной темой станет ситуация на Ближнем Востоке. Отдельные сессии будут посвящены военным конфликтам в Сирии и Ливии.

На сирийскую сессию приехал спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен. Сразу после участия в Давосе он полетит в Москву, где продолжит обсуждение сирийского конституционного комитета с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым и и.о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу.

Большая дискуссия, как ожидается, состоится по ливийской тематике. Часть участников берлинской конференции уже приехала в Давос, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Они продолжат обсуждать перемирие в Ливии, а также предстоящую в ближайшие дни в Женеве встречу военного комитета по урегулированию.