ЛОНДОН, 21 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания и Египет договорились об укреплении экономического сотрудничества между странами, а также об увеличении инвестиций в экономику Египта, соответствующее соглашение стороны подписали в понедельник в рамках первого британо-африканского инвестиционного саммита в Лондоне, говорится в заявлении правительства Британии.

По словам министра по международному развитию Британии Алока Шармы, Соединенное Королевство стремится "углублять двустороннее сотрудничество с Египтом и развивать торговые отношения".

"Наше совместное заявление открывает нам путь для активизации нашего экономического партнерства и поддержки Египта для развития устойчивой экономики, которая может принести пользу будущим поколениям", — отметил министр, которого цитирует британское правительство.

Министр международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат добавила, что подписанное соглашение будет способствовать реализации в Египте концепции устойчивого развития, принятой в 2015 году ООН.

"Великобритания является стратегическим партнером Египта, и я рассчитываю на укрепление сотрудничества между нашими странами. Вместе мы будем работать над полным осуществлением программ в нашем совместном заявлении, которые направлены на достижение устойчивого экономического роста путем реализации концепции Египта до 2030 года, соответствующей целям ООН в области устойчивого развития", — подчеркнула министр, слова которой приводятся в сообщении.

Ожидается, что Британия предоставит Египту техническую поддержку и создаст потенциал для структурных реформ, необходимых для развития частного бизнеса и экономического роста.

Страны договорились укреплять сотрудничество в области образования, здравоохранения, в финансовой сфере, а также стимулировать торговлю и инвестиции. Особое внимание будет уделяться молодежи и социальному развитию Египта.