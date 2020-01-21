ЛОНДОН, 21 янв /ПРАЙМ/, Мария Табак. Британский бизнес призывает правительство опубликовать детальный список своих задач на будущих торговых переговорах с ЕС, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы департамента по вопросам отношений с ЕС и торговли Institute of Directors (IoD) — британской организации, объединяющей директоров компаний и высокопоставленных представителей бизнеса — Элли Ренисон.

Великобритания покинет ЕС 31 января, после чего начнется переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о будущем торговом соглашении. Переходный период продлится до конца декабря.

"IoD призывает правительство опубликовать свои задачи на переговоры сейчас, когда мы приближаемся к следующему этапу переговоров по Brexit, поскольку, как показал проведенный нами опрос, большинство членов IoD не считают, что соглашение об условиях выхода из ЕС обеспечивает достаточную ясность для возобновления бизнес-инвестиций", — говорится в заявлении Ренисон.

"Несмотря на то, что уверенность бизнеса существенно возросла после выборов, 55% респондентов заявили, что смогут с уверенностью осуществлять планирование и принимать решения об инвестициях только после того, как будут понимать, на что будут похожи будущие отношения Великобритании с ЕС", — отмечает она.

В опросе IoD, проведенном 13-20 декабря 2019 года, участвовали 952 респондента.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал, что будет добиваться заключения с ЕС соглашения о свободной торговле по образцу канадского.