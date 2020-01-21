МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после которого согласился отложить сбор цифрового налога в стране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Как сообщает издание, в ответ на принятое Макроном решение Трамп заявил, что в этом году не будет вводить торговые пошлины на товары из Франции. По словам источников из числа официальных лиц Франции, теперь Париж надеется достичь международного соглашения по цифровому налогообложению к концу этого года.

По информации газеты, министры финансов Франции и США намерены продолжить консультации по международной налоговой сделке на полях экономического форума в Давосе.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).