МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять напрямую правительство, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина приводит пресс-служба Кремля.

"Установить, что руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет правительство Российской Федерации", — говорится в документе.

Министерство финансов России будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития.

"Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляет министерство финансов Российской Федерации", — говорится в документе.

Кроме этого, Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Минэкономразвития.

"Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации. Установить, что министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником министерства РФ по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений", — говорится в указе. Таким образом, число министерств снизится с 22 до 21.