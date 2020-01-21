КИЕВ, 21 янв /ПРАЙМ/. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что непрофильные активы государственных компаний будут "отданы в частный сектор".

Ранее Гончарук заявил, что в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов по приватизации.

"Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции", — написал Гончарук в Facebook во вторник.

Также он сообщил, что поручил министерству экономики "завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятиях".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря 2019 подготовить большие государственные предприятия к приватизации и провести первый такой конкурс не позже 1 апреля. Кроме того, он среди прочего поставил задачу Минэкономики начать подготовку к масштабной приватизации. После этого замминистра экономики Павел Кухта заявлял, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 году. А в конце ноября 2019 года пресс-служба кабмина сообщила, что три крупных государственных объекта Украины проданы за 4,5 миллиона долларов.