ВОЛГОГРАД, 21 янв /ПРАЙМ/. Около 1,6 тысячи человек зарегистрировались в Волгограде как плательщики налога на профессиональный доход – самозанятые – с начала января, сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что новым налоговым режимом для самозанятых с 1 января 2020 года можно будет воспользоваться еще в 19 регионах России в плюс к тем четырем, где он действует уже с 2019 года. Одним из регионов, который вошел в этот список, стала Волгоградская область.

"Регион включился в проект с января 2020 года. За это время в качестве самозанятых зарегистрировались порядка 1,6 тысячи волгоградцев", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что такие налогоплательщики могут получить консультацию о специальном налоговом режиме и различные виды господдержки в центре поддержки самозанятых, который открылся на базе Волгоградской торгово-промышленной палаты.