НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв /ПРАЙМ/. Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил РИА Новости, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с вновь назначенным министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, который в прежнем составе российского правительства являлся куратором республики.

Президент России Владимир Путин вечером во вторник назначил Владимира Якушева министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Эту должность Якушев занимал с 2018 года. В июне 2019 года 10 регионов с самыми низкими позициями в рейтинге получили кураторов из числа федеральных министров. Куратором республики Марий Эл был назначен глава Якушев.

"С Владимиром Владимировичем Якушевым у правительства Республики Марий Эл есть полное понимание по основным аспектам взаимодействия и обозначенной работы, направленной на реализацию программы ускоренного развития региона, рост приоритетных сфер экономики республики, повышение ее инвестиционной привлекательности, а также решение существующих задач в социальной сфере и реализацию национальных проектов. Безусловно, для нас важно, что министр сохранил свой пост, и мы рассчитываем на продолжение сотрудничества", — заявил глава Марий Эл.