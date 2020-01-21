МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Парламентарии связывают с новыми министрами и вице-премьерами серьезные изменения в экономической и социальной сферах, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".

"Когда мы видим новых министров, вице-премьеров,… с ними мы связываем серьезные изменения именно в экономической сфере, в социальной сфере", — сказал Володин.

Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее покончить с бедностью в стране, обеспечить рост благосостояния граждан.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.