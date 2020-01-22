ВАШИНГТОН, 22 янв /ПРАЙМ/. США разрешили ряду международных институтов транзакции с Центральным банком Венесуэлы или с чиновниками страны, попавшими под санкции, следует из генеральной лицензии минфина США от 21 января, опубликованной на сайте ведомства.

Среди структур, которым разрешено проводить транзакции с Венесуэлой, — Всемирный банк и его подразделения, Международный банк реконструкции и развития (IBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, ООН, включая его программные фонды и подразделения, Международный валютный фонд, Всемирная организация здравоохранения.

"Исключения, указанные в пункте настоящей генеральной лицензии, разрешают осуществление операций с участием Центрального банка Венесуэлы или с участием других представителей правительства Венесуэлы, которые внесены в список санкций", — отмечается в документе.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

Позже Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.