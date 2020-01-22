ДАВОС (Швейцария), 22 янв — ПРАЙМ. Интернет-магазин Оzon полностью готов к IPO, которое можно осуществить уже в этом году, однако есть риск продешевить, заявил журналистам основной владелец и председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков.

"Ozon полностью готов к IPO, готовы сделать это в этом году, но я не хочу. Потому что это означает продешевить, если он растет на 110% непрерывно — глупо резать курицу, которую выращиваешь. Не вижу необходимости", — сказал бизнесмен в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что IPO Ozon не будет, Евтушенков ответил: "Может будет, может нет".

В июне гендиректор Ozon Александр Шульгин сообщал, что для проведения первичного размещения акций компании необходимо увеличить свою долю на российском рынке электронной коммерции, ускорить рост продаж и улучшить инфраструктуру. Тогда он отмечал, что Ozon может рассмотреть возможность IPO через два года.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, основанный в 1998 году. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.