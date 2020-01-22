КИЕВ, 22 янв /ПРАЙМ/. Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, сообщил в среду премьер-министр Алексей Гончарук.

"Только что министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс — это логическое продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года. Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", — написал он в Telegram.

После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, пишет Гончарук, стороны пришли к пониманию формата сотрудничества. "Украина полностью сохранит за собой контроль над "Украинскими железным дорогами", — написал премьер.

Отмечается, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. "Поэтому сразу отбрасываю все слухи — ни о какой продаже или аренде такого стратегически важного государственного объекта как "Укрзализныця" речи не идет", — подчеркнул он.

Deutsche Bahn — крупнейший железнодорожный оператор Германии.