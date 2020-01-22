ВАШИНГТОН, 22 янв /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Компания Telegram никак не обосновала эффективность своей блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram, заявляет американский биржевой регулятор — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в рамках иска к компании Павла Дурова.

"Telegram неоднократно заявлял об амбициозности своего предложения создать блокчейн, который на несколько порядков превзойдет Bitcoin, но не предоставил конкретных свидетельств в пользу того, что достиг этой цели. Было лишь расплывчатое, голословное заявление, что блокчейн полностью работает и готов к запуску. Эксперты Telegram не изучили эффективность кода и ничего не говорили о его готовности", — говорится в документе, поданном SEC в суд.

Напротив, эксперт SEC заявил, что для того, чтобы TON вышла на желаемый уровень, потребуется много дополнительной работы. "Telegram и организации, имеющие к нему некоторое отношение, пытались убедить инвесторов, что Gram будет легко продавать за обычные деньги. Но Telegram не показал никаких усилий, направленных на то, чтобы какие-то продавцы товаров и услуг принимали Gram", — говорится в заявлении SEC.

SEC судится с Telegram в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Суд на время разбирательства временно запретил запускать криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON.