ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв /ПРАЙМ/. Торговый оборот между Израилем и Россией впервые превысил докризисный уровень, заявил РИА Новости министр экологи Израиля, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.

Эти цифры были озвучены на встрече сопредседателей комиссии в среду.

"Это была подготовительная встреча к визиту президента (России Владимира Путина). Мы прошлись по всей двусторонней тематике отношений, в том числе зафиксировали цифры торгового оборота, который, по нашим подсчетам, в 2019 году превысил 5 миллиардов долларов. Это впервые после нескольких лет", — сказал он.

По его словам, "докризисная цифра была 4 миллиарда".

"Мы впервые не только вернулись на эту цифру, но даже переплюнули ее на миллиард долларов. Но, правда, надо сказать, что половина этой суммы — нефтепродукты", — отметил Элькин.

Министр выразил надежду, что товарооборот между странами будет более диверсифицированным.