Израильский министр: торговый оборот Израиля и России впервые превысил докризисный уровень
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв /ПРАЙМ/. Торговый оборот между Израилем и Россией впервые превысил докризисный уровень, заявил РИА Новости министр экологи Израиля, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.
Эти цифры были озвучены на встрече сопредседателей комиссии в среду.
"Это была подготовительная встреча к визиту президента (России Владимира Путина). Мы прошлись по всей двусторонней тематике отношений, в том числе зафиксировали цифры торгового оборота, который, по нашим подсчетам, в 2019 году превысил 5 миллиардов долларов. Это впервые после нескольких лет", — сказал он.
По его словам, "докризисная цифра была 4 миллиарда".
"Мы впервые не только вернулись на эту цифру, но даже переплюнули ее на миллиард долларов. Но, правда, надо сказать, что половина этой суммы — нефтепродукты", — отметил Элькин.
Министр выразил надежду, что товарооборот между странами будет более диверсифицированным.
https://1prime.ru/News/20200123/830832817.html