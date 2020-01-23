ООН, 23 янв /ПРАЙМ/. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 10 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН для борьбы с саранчой на Африканском континенте, сообщили в организации.

"Гуманитарный руководитель ООН Марк Лоукок выделил 10 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, чтобы усилить борьбу со вспышкой (нашествия) пустынной саранчи в Восточной Африке", — говорится в сообщении.

В ООН отмечают, что нашествие саранчи, которое затронуло Африканский Рог, Юго-Западную Азию и регион Красного моря, является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.