БУЭНОС-АЙРЕС, 23 янв /ПРАЙМ/. Гиперинфляцию в Венесуэле возможно замедлить и привести к однозначному уровню, это цель для властей, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с представителями малого бизнеса.

"Мы должны придерживаться наших целей: стабилизировать валютно-обменную систему … замедлить гиперинфляцию, вызванную политическими и внешними факторами экономической войны и привести инфляцию, это наша цель, к однозначному показателю, мы этого достигнем", — сказал он.

Заявление президента транслировалось в Twitter.

В октябре 2019 года Международный валютный фонд резко пересмотрел прогноз по инфляции в Венесуэле, вместо 10.000.000% в 2019 и 2020 годах он ожидает ее теперь на уровне 200.000% в 2019-м и 500.000% в 2020 году.

В июле директор департамента Западного полушария МВФ Алехандро Вернер говорил журналистам, что месячная инфляция в Венесуэле замедлилась благодаря действиям ее ЦБ.