МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Сооснователь крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож рассказал, что решил продать небольшое количество принадлежащих ему акций компании, потому что не получает дивидендов и не имеет регулярной зарплаты.

"Яндекс" в среду сообщил, что Волож и его семейный траст Lastar могут продать до чуть более 2,029 миллиона акций компании класса A (4,4% всех принадлежащих ему акций класса А) в течение 12 месяцев. Если весь этот объем акций будет продан, семейный траст по-прежнему будет владеть около 30,8 миллиона акций класса B, что представляет собой около 9,3% акционерного капитала компании или около 47,2% голосующих акций компании.

"У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали? У нас нет дивидендов в компании — пока, по крайней мере. И у меня нет регулярной зарплаты", — сказал Волож журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что последний раз продавал акции компании 5 или 6 лет назад. При этом он назвал "Яндекс" "хорошей, шикарной компанией".

В середине ноября 2019 года сообщалось, что Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% принадлежащих ему акций класса B "Яндекса", а также создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти. Это позволит избежать сценария, при котором контроль над голосами компании может внезапно смениться. Семейный траст был создан в январе 2020 года.

Акции "Яндекса" делятся на два класса — A и B. Акции класса A дают право одного голоса на каждую бумагу и могут свободно обращаться на бирже. Акции класса B имеют 10 голосов на бумагу, они выпускались для основателей компании перед IPO, чтобы сохранить их контроль за принятием стратегических решений. Эти акции нельзя купить, продать, завещать или подарить. Если владелец акций класса B хочет продать их, то они конвертируются в акции класса А и обеспечивают не 10, а только 1 голос при сохранении экономического интереса. Помимо этого, автоматическая конвертация акций класса В в класс А сейчас предусмотрена в случае смерти владельца.