ВАШИНГТОН, 23 янв /ПРАЙМ/. Властям США известно о сообщениях, связанных с возможным взломом мобильного телефона главы Amazon Джеффа Безоса, якобы произведенным с устройства наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Саудовская Аравия, совершенно очевидно, — важный союзник. Я знаю о сообщениях (в прессе)… У меня больше нет дополнительных деталей, которые я мог бы вам сообщить. Но очевидно, что мы воспринимаем эту ситуацию очень серьезно", — сказал он, отказавшись уточнять, будут ли США организовывать отдельное расследование на этот счет. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца. Саудовская Аравия назвала эти обвинения "абсурдными".