МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Директор банка в Португалии, крупнейшим акционером которого является дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, обвиняемая в отмывании денег, покончил с собой, сообщает португальское издание Publico со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что Нуну Рибейру да Кунья, возглавлявший частный банк EuroBic, был обнаружен мертвым в ночь на четверг в Лиссабоне. Полиция "не сомневается", что речь идет о самоубийстве.

По данным издания, 42,5% акций EuroBic владела душ Сантуш, при этом да Кунья лично утверждал некоторые финансовые трансферы, попавшие в поле зрения следователей. В среду банк заявил, что разрывает сотрудничество с душ Сантуш, и она согласилась продать акции EuroBic.

В четверг генеральный прокурор Анголы выступил с заявлением, в котором душ Сантуш обвиняется в отмывании денег и недобросовестном управлении государственной нефтяной компанией Sonangol. Как сообщает британская газета Guardian, да Кунья фигурировал в числе четырех других подозреваемых по данному делу.

Изабель душ Сантуш является старшей дочерью бывшего президенты Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, управлявшего страной на протяжении почти 40 лет. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ, по рождению женщина имеет российское гражданство.

По данным прессы, мать Изабель – бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова.

Forbes оценивает состояние Изабель душ Сантуш в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что женщину подозревают в сомнительных сделках, которые стоили казне Анголы более миллиарда долларов, в связи с чем ее активы оказались заморожены по решению суда.