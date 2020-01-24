МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Американский миллиардер и основатель крупной фармацевтической компании Insys Therapeutics Джон Капур, приговорен к 5,5 годам тюремного заключения по обвинению в организации мошеннического сбыта опиоидов, сообщает издание USA Today.

Капур был задержан в октябре 2017 года сотрудниками ФБР. По данным обвинения, глава компании разработал схему подкупа докторов, которые выписывали сильные опиоидные препараты не нуждающимся в них пациентам. Речь идет о спрее Subsys, препарате на основе фентанила – синтетического опиоида в разы сильнее морфина. В мае большое жюри федерального суда в Бостоне признало Капура и еще четырех топ-менеджеров Insys виновными в инкриминируемых деяниях.

Суд в Бостоне приговорил Капура к 66 месяцам (5,5 года) тюрьмы, хотя прокуратура требовала назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговоры другим подсудимым по делу Insys составили от 33 до 26 месяцев.

Использование искусственных опиатов в США увеличилось за последние 25 лет примерно втрое — до более чем 200 миллионов рецептов, выписываемых ежегодно. По состоянию на 2014 год, согласно оценкам Национального института по изучению наркомании, в США было более 2 миллионов людей, зависимых от синтетических опиатов, в пять раз больше, чем зависимых от героина. Смертность от всех опиатов, включая героин, превысила 10 на 100 тысяч человек в год, причем от передозировки медицинских препаратов умирает больше людей, чем от героина.