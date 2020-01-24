МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Москва стала самым невыгодным из крупных российских городов для студентов, которые работают и снимают жилье: хотя средняя зарплата в столице у них выше, чем в других городах (порядка 45 тысяч рублей), велики и траты на аренду квартиры (почти 80% заработка), следует из данных исследования аналитиков "Авито", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что эксперты сопоставили стоимость аренды однокомнатных квартир в 23 крупнейших городах России с зарплатами, которые предлагались студентам в четвертом квартале 2019 года. Брались вакансии с пометкой "без опыта работы" — "в среднем по стране это 32,6 тысячи рублей в месяц".

"Больше всего в прошедшем квартале студенты могли заработать в Москве (почти 45 тысяч рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 тысяч рублей) и Екатеринбурге (34,5 тысячи рублей). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23,3 тысячи рублей), Ульяновске (24,4 тысячи рублей) и Ижевске (25,1 тысячи рублей)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что, несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город стал самым невыгодным для них — "студентам придется отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у студента нет дополнительных источников дохода)". В Петербурге на аренду такого жилья у студента может пойти 56% средней зарплаты по городу. Снять однокомнатную квартиру в Тюмени и Иркутске студенту можно за 51% и 52% соответственно.

"Наиболее доступные квартиры у студентов из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где аренда квартиры составляет чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно", — добавляется в исследовании.