МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Уникальный парашют "Шанс", при помощи которого можно спастись из небоскреба в случае пожара или другого ЧП, доступен для заказа, он стоит около 150 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех").

"Парашюты доступны под заказ. Приобрести "Шанс" могут юридические лица, поскольку они смогут обеспечить контроль за его эксплуатацией. Продажа частным лицам пока не планируется. Ориентировочная стоимость парашютной системы – 150 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.

Ранее в "Ростехе" сообщили, что "Технодинамика" получила сертификат соответствия парашютной системы "Шанс". Документ дает возможность приступить к серийному производству. С помощью системы даже неподготовленному человеку можно десантироваться как минимум с высоты девятиэтажки (от 33 метров).

"Шанс" разработан московским НИИ парашютостроения. В состав системы входят: ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов. Подвесную систему можно отрегулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив тем самым максимальную безопасность при парашютировании.

При создании парашюта используются современные материалы, в частности ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. В его конструкции внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу парашюта складываться при контакте со зданием. Кроме того, "Шанс" автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека и не требует навыков управления парашютом.