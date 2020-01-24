МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Россияне, которые приобрели туры в Китай, имеют право требовать расторжения туристического договора, при этом, если поездка еще не началась, гражданам возвращается стоимость турпутевки, говорится в сообщении Ростуризма.

Ведомство на фоне случаев заражения новым коронавирусом рекомендовало российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

"Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. … При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта", — говорится в сообщении.