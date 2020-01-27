МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Российский анимационный сериал "Лунтик и его друзья" производства студии "Мельница" и телеканала "Россия 1" 1 января вышел в эфир на крупнейшем государственном детском канале Китая CCTV Kids и сразу стал лидером рейтинга утренних детских программ, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Мельница".

"Согласно данным, полученным от Kuyun EYE (pro.eye.kuyun.com, популярная система мониторинга в области телевидения и OTT – ред.), анимационный сериал студии "Мельница" на протяжении трех премьерных недель удерживает первое место в рейтинге утренних детских программ", — сказали в пресс-службе студии.

Там уточнили, что всего в Китае будет показано 513 серий мультсериала. В пресс-службе также сообщили, что соглашение по передаче прав на показ мультсериала китайскому телеканалу было заключено при посредничестве компании SPB TV, которая выступила агентом по сделке.

"Лунтик" является новым шагом в области развития российско-китайских связей в медиа сфере. В КНР за последние годы уже прошло свыше 10 российских сериалов, совершен настоящий прорыв в области кинопроката — ежегодно идет от 5 до 7 российских фильмов. Теперь наступила очередь мультипликации. В Минкомсвязи считают российскую анимацию крайне перспективным экспортным продуктом", — сказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, слова которого передала пресс-служба студии.

"Наш мультфильм идет на китайском государственном телевидении и показывает высокие рейтинги. Наши сериалы проданы во многие страны мира, но российская анимация вошла на эти рынки пока только одной ногой, теперь нужно закрепиться. Сейчас для этого очень благоприятный момент: благодаря повышению качества российского кино и анимации, зарубежные телеканалы и цифровые платформы проявляют к нашим проектам более существенный коммерческий интерес, чем ранее. Китай для нас является одним из важнейших стратегических партнеров, и мы надеемся на развитие этого успешного сотрудничества", — отметил продюсер Сергей Сельянов.

"Китай — наш важнейший партнер и государство с уникальной, богатейшей историей визуальной культуры. И нам особенно приятно, что именно в Китае, стране со столь тонкими изобразительными традициями, дети посмотрят и полюбят "Лунтика" так же, как их российские ровесники", — сказал продюсер Антон Златопольский.

"Компания SPB TV c 2013 коммерчески успешно работает с китайскими медиа структурами. Наши контакты расширялись за счет постоянного участия в работе российско-китайских органах сотрудничества и доверительного отношения со стороны китайских партнеров. Мы рады, что наработанная нами за это время экспертиза и контакты позволили выйти уникальному российскому анимационному продукту на китайский рынок и верим в успех данного начинания", — сказал гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов.