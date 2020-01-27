ТОКИО, 27 янв — ПРАЙМ. Распространение нового коронавируса в Китае вызвало падение фондовых индексов в Японии, инвесторы опасаются влияния возможной эпидемии на мировую экономику, сообщило агентство Киодо. Brent дешевеет более чем на 3% на опасениях вокруг коронавируса

По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, снизился на 455,12 пункта до отметки 23372,06 или на 1,91% по сравнению с торгами в пятницу.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 26,48 пункта или 1,53% — до отметки 1703,96.

Снижение коснулось во многом авиакомпаний и торговых компаний из-за снижения потока туристов на период Нового года по лунному календарю. Особое беспокойство распространение вируса вызывает у компаний, зависимых от индустрии туризма. Так, акции токийского "Диснейленда" снизились на 8,1%.

Курс доллара снизился на утренних торгах до отметки 108,7 по сравнению с пятницей, когда в Токио американская валюта оценивалась в 109,54-55 иены.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1 975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.