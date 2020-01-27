Коронавирус из Китая вызвал снижение фондовых индексов в Японии
ТОКИО, 27 янв — ПРАЙМ. Распространение нового коронавируса в Китае вызвало падение фондовых индексов в Японии, инвесторы опасаются влияния возможной эпидемии на мировую экономику, сообщило агентство Киодо.
По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, снизился на 455,12 пункта до отметки 23372,06 или на 1,91% по сравнению с торгами в пятницу.
Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 26,48 пункта или 1,53% — до отметки 1703,96.
Снижение коснулось во многом авиакомпаний и торговых компаний из-за снижения потока туристов на период Нового года по лунному календарю. Особое беспокойство распространение вируса вызывает у компаний, зависимых от индустрии туризма. Так, акции токийского "Диснейленда" снизились на 8,1%.
Курс доллара снизился на утренних торгах до отметки 108,7 по сравнению с пятницей, когда в Токио американская валюта оценивалась в 109,54-55 иены.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1 975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
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