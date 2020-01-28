ЛОНДОН, 28 янв /ПРАЙМ/, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул необходимость совместной работы над диверсификацией рынка на фоне решения Соединенного Королевства предоставить Huawei ограниченный доступ к развитию сетей 5G в стране, говорится в переданном в РИА Новости заявлении офиса британского премьера.

"Премьер-министр поговорил сегодня днем с президентом Трампом и проинформировал об итогах пересмотра британской телекоммуникационной системы", — отмечается в заявлении.

"Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы страны-единомышленники работали вместе над диверсификацией рынка и прекращением доминирования малого числа компаний", — указал премьер.

Ранее США заявляли, что в случае допуска Британией технологий Huawei к сетям 5G, им придется пересмотреть отношения с Великобританией в области разведки. Госсекретарь США Майк Помпео также отмечал, что, допуская Huawei к 5G, Лондон ставит под угрозу суверенитет Великобритании.

Правительство Британии во вторник приняло решение об ограниченном доступе Huawei к развитию 5G сетей в стране. Ожидается, что технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.

Устройства китайской компании не будут использоваться вблизи ядерных объектов и военных баз Великобритании.