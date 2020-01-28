САРАТОВ, 28 янв /ПРАЙМ/. Германские компании выразили заинтересованность в сотрудничестве с пензенскими аграриями в части производства биогаза и поставок продукции, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

По данным пресс-службы, губернатор области Иван Белозерцев во вторник в посольстве Германии в Москве на встрече с немецким послом Гезой Андреасом фон Гайром, председателем правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом и представителями германских компаний представил инвестиционный потенциал области.

"Несколько компаний из ФРГ выразили заинтересованность в сотрудничестве с пензенскими предприятиями аграрного сектора в части производства биогаза и поставок продукции. Кроме того, точки соприкосновения наметились в сфере генерации альтернативной энергии и деревообработки", — говорится в сообщении.

Белозерцев рассказал на встрече о преимуществах региона и отраслях-драйверах. "Наиболее быстро развивается сельское хозяйство. Наши предприятия специализируются на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, мяса птицы, свиней и крупного рогатого скота, молока. По итогам 2019 года валовый сбор зерновых составил около 2 миллионов тонн", — цитирует слова губернатора пресс-служба.

Он подчеркнул, что в Пензенской области оказывается всесторонняя поддержка для реализации инвестпроектов.

"Со стороны региона возможно оказание таких видов поддержки инвестиционной деятельности, как предоставление инвесторам налоговых льгот, содействие в обеспечении инфраструктурой проекта. Что касается концессии, то мы готовы к участию в проектах государственно-частного партнерства в различных сферах", — заявил Белозерцев, добавив, что регион готов к сотрудничеству со всеми заинтересованными инвесторами.