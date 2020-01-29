БЕРЛИН, 28 янв /ПРАЙМ/. Немецкое бизнес-сообщество считает необходимым сближение с Россией, заявил на ежегодном приеме профильного союза "Восточный комитет — Восточноевропейское объединение немецкой экономики" (OAOEV) его глава, немецкий топ-менеджер Оливер Хермес.

"Ясно, что Россия в течение долгого времени остается нашим крупнейшим соседом на востоке. Общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока было бы хорошим базисом для суверенной Европы в долгосрочной перспективе", — заявил Хермес, добавив, что "Россия должна вновь стать частью решения", учитывая возрастающую активность США и Китая в вопросе передела мировых рынков.

По словам Хермеса, саммит в нормандском формате по украинскому урегулированию в декабре прошлого года при участии лидеров ФРГ, Франции, России и Украины стал "первым важным шагом", который мог бы привести к изменениям в российской политике ЕС в рамках предложений, озвученных в преддверии встречи французским президентом Эммануэлем Макроном.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

По словам Хермеса, немецкий бизнес пытается поддержать процесс урегулирования в Донбассе, напомнив о недавно представленной инициативе Восточного комитета о создании пакта роста и стабильности для восточной Украины. Он добавил, что экономические игроки рассчитывают на "необходимую политическую поддержку" от государств нормандской четверки, подчеркнув, что "поддержка от правительства ФРГ у нас есть".

Хермес также заявил о необходимости энергетического сотрудничества в свете принятия в США санкционного законодательства против газопровода "Северный поток-2". По словам главы профильного союза немецкого бизнеса, "правильно и важно, чтобы немецкий бизнес и политики сохраняли настойчивость" в вопросе о поддержке СП-2, так как он находится в интересах не только ФРГ, но и всей Европы с точки зрения "надежного доступа к выгодным энергоресурсам".

"Без российского газа наши амбициозные цели в области защиты климата в Германии и green deal в Европе нельзя реализовать в короткой и среднесрочной перспективе", — заявил Хермес, добавив, что Европа должна найти "действенный ответ" на американские экстерриториальные санкции против "Северного потока"-2.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока-2".