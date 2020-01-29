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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дональда Трампа посетила гениальная Иудея — Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп сделал решающий шаг к выполнению своего ключевого предвыборного обещания — войти в историю как миротворец, урегулировавший один из самых безнадежных конфликтов в мире — между Израилем и Палестиной. Стоя плечом к плечу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, он раскрыл подробности "сделки века", сказав, что она выгодна как израильтянам, так и палестинцам. Биньямин Нетаньяху, назвавший главу Белого дома "величайшим другом Израиля", в четверг прилетит в Москву.

— Эпидемия коронаспроса — Распространение коронавируса привело не только к потерям бизнеса, но и к дополнительным доходам. Информация о заболевании, несмотря на отсутствие в России подтвержденных случаев, вызвала резкий рост популярности противовирусных препаратов и медицинских масок в отечественных аптечных сетях. За две недели продажи лекарств взлетели на 50–80%, масок — более чем на порядок. Ситуация может оказаться особенно выгодной для фармацевтической розницы, которая на протяжении всего 2019 года теряла в продажах из-за отсутствия эпидемии гриппа и ОРВИ.

— Возобновляемые восточники энергии — Старую дизельную генерацию на Дальнем Востоке могут заменить новой с использованием зеленой генерации. "Совет рынка" предлагает проводить отбор инвесторов по минимальной стоимости выработанной электроэнергии. Взамен энергетики получат долгосрочные договоры с фиксированными тарифами, при этом большая часть платежей будет компенсирована за счет надбавок для оптового рынка на выравнивание тарифа в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

— На операторов связи спускают ПСА — Доработанный проект по созданию в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) Госдума может рассмотреть во втором чтении уже в феврале. Основная цель — сделать телефонный номер гражданина его полноценным идентификатором для получения финансовых услуг. Предстоящая работа не радует ни банкиров, ни операторов сотовой связи, но регуляторы не намерены отступать: система призвана снизить уровень мошенничества и сделать платежи прозрачнее.

— Минэкономики торопит ВВП расти — Минэкономики оценило рост ВВП РФ в 2019 году в 1,4%, говорится во вчерашнем бюллетене "Картина экономики". Это "несколько выше" официального прогноза ведомства — расхождение объясняется ускорением роста ВВП в четвертом квартале до 2,3% год к году после 1,7% кварталом ранее. Такой результат, по оценке министерства, обеспечен разгоном роста в декабре до 2,4% (1,9% в ноябре), хотя в РФПИ, Capital Economics, ЦМАКП и Райффайзенбанке, напротив, отмечают затухание экономики в конце 2019 года и ждут снижения ставки ЦБ для поддержки роста в начале 2020 года уже на следующей неделе.

— Лекарственная перепись пройдет быстрее — До конца 2020 года в России должен появиться единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства. Сейчас регионы зачастую вынуждены обеспечивать препаратами льготников федерального значения, монетизировавших свое право на бесплатные лекарства. Упорядочивание численности получателей льгот может привести не к экономии средств, а к обратному результату — росту госрасходов на закупки препаратов, по крайней мере на федеральном уровне.

— Доходы граждан не удержались в плюсе — Росстат опубликовал предварительные данные о доходах и потреблении домохозяйств в 2019 году. В годовом выражении их реальные располагаемые доходы впервые за пять лет выросли на 0,8% (оборот розницы — на 1,6%). Внутригодовая же динамика обоих показателей к концу года заметно ухудшилась: за четвертый квартал к третьему доходы снизились на 0,8%, а продажи непродовольственных товаров за декабрь — на 0,9% с учетом сезонности, оценили в ЦМАКП.

— Кадровые корешки интереснее вершков — Компанией Future Today опубликованы данные четвертого рейтинга лучших работодателей, составленного на основе анкетирования более 20 тыс. выпускников и студентов-старшекурсников ведущих российских университетов (об особенностях этой аудитории в 2020 году "Ъ" писал 27 января).

— Глава Чувашии сдал партбилет — Во вторник, 28 января, президиум генсовета "Единой России" принял решение исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. За полтора часа до этого господин Игнатьев обратился с посланием к Госсовету Чувашии, во время которого ни разу не упомянул принятое накануне решение партийной комиссии по этике. В региональном отделении ЕР подтвердили, что глава региона больше не член партии: "Есть партийная дисциплина и устав".

— В меньшинстве, да не в обиде — Генри Резник и Тамара Морщакова отказались от сотрудничества с рабочей группой СПЧ по правке Конституции. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) во вторник экстренно проголосовал за создание рабочей группы по оценке предложенных поправок к Конституции РФ. По данным "Ъ", за выступили 24 члена СПЧ, 6 — "категорически против" и 2 "воздержались".

— На мажоритарной ноте — В Новосибирске и Липецке "Единая Россия" предложила системной оппозиции отказаться от смешанной системы выборов депутатов городских советов. По мнению единороссов, это должно качественно улучшить состав представительных органов власти. Представители оппозиции заявляют, что "Единая Россия" меняет систему в своих интересах. По мнению экспертов, изменения позволят единороссам в ряде случаев провести своих кандидатов как независимых, усилив позиции партии, и заодно устроить тест-драйв новой системы перед выборами в Госдуму в 2021 году.

— К делу ТоАЗа доначислили €2 млн — Как стало известно "Ъ", заочно осужденный в России бенефициар ПАО "Тольяттинский азотный завод" (ТоАЗ) Сергей Махлай стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии Следственного комитета России (СКР), миллионер в разгар расследования хищения средств химического гиганта пытался дать взятку судьям Верховного суда РФ за отмену решения о взыскании с предприятия налоговых недоимок. Сам господин Махлай и его осужденный отец находятся в международном розыске.

— Ракеты самоликвидировались в хранилище — Как стало известно "Ъ", поставлена точка в скандальном деле о пожаре в хранилище боевых ракет Таллинского истребительного авиационного полка в Комсомольске-на-Амуре. Два с половиной года назад огонь и взрывы уничтожили находившиеся в нем авиационные средства поражения, оцениваемые в 2 млрд руб., и сам склад. Расследование по факту ЧП прекратили, так и не выяснив до конца его причину.

— Школьника обвинили и отпустили — Как стало известно "Ъ", завершено расследование уголовного дела в отношении московского школьника, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обвинять его в терроризме следствие не стало. В свою очередь, Мосгорсуд смягчил обвиняемому меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

— Сбежавшего от приговора поймали к новому процессу — В Москве во вторник был задержан Демьян Москвин, которого СКР считает финансистом преступной группы, созданной бывшим главой Коми Вячеславом Гайзером. Дело господина Москвина рассматривалось отдельно от других фигурантов, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В августе 2019 года Замоскворецкий суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы.

— "Не использовать фотографии вооруженных людей" — Фотограф Валерий Мельников, долгие годы работавший в фотослужбе "Ъ", готовит к публикации книгу "Черные дни", посвященную событиям на юго-востоке Украины в 2014–2018 годах. Автор работал в зоне конфликта в качестве специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня". При этом книгу он готовится выпустить за счет краудфандинга: кампания по сбору средств стартовала на этой неделе. По словам автора, для коммерческих издательств выпуск такого альбома нерентабелен.

— Лицензия на Чудное не отзывается — "Гринпис России" призывает Минприроды РФ отозвать лицензию на разработку месторождения золота на территории нацпарка "Югыд ва" (Коми) — первого природного объекта в России, попавшего под защиту ЮНЕСКО. Экологи напоминают, что Комитет всемирного наследия неоднократно призывал российские власти аннулировать разрешение на добычу, однако этого до сих пор не сделано. В Минприроды уверяют, что оснований для аннулирования лицензии нет.

— Пятилетняя госпитализация дошла до судмедэкспертизы — Судебные приставы объявили в розыск родителей девочки, которая более пяти лет живет в столичном перинатальном центре. Об этом сообщили представители клиники "Мать и дитя" на первом заседании Пресненского райсуда по иску органов опеки. Чиновники намерены добиться ограничения прав семейной пары, которая не забирает дочь из больницы, считая, что та постоянно нуждается в медпомощи.

— Российское образование выходит из школы — Почти половина родителей в России отдали детей в платные секции, а больше четверти семей нанимают репетиторов, в том числе чтобы устранить пробелы c освоением школьной программы. К таким выводам пришли авторы ежегодного мониторинга общего образования из Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Эти данные, по мнению авторов исследования, могут свидетельствовать как о расширении возможностей платного обучения, так и об уменьшении количества востребованных бесплатных занятий для детей.

— Все возвращается на враги своя — Встреча российской и украинской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предполагала конфликты, которые немедленно и произошли. Один из них — по поводу изменения российской Конституции в части ее примата над международным правом. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам попросил Венецианскую комиссию Совета Европы подготовить свое заключение на эту поправку к российскому Основному закону. С подробностями из Страсбурга — спецкор "Ъ".

— Американский самолет упал в афганскую неизвестность — Американским военным во вторник удалось забрать тела погибших при крушении самолета Bombardier E-11A в Афганистане. Причины крушения самолета над территорией, подконтрольной террористической группировке "Талибан", остаются неясны, но американские военные утверждают: вероятнее всего, это был не вражеский огонь. Сами талибы, в свою очередь, уже взяли ответственность на себя. При этом вопрос о судьбе переговоров между США и "Талибаном" повис в воздухе.

— Чартеры не заслужили компенсаций — В правительстве впервые после смены состава обсудили целесообразность бюджетных компенсаций авиакомпаниям за рост цен на керосин в 2018 году. Против Минтранса, готового распределить субсидию между перевозчиками пропорционально объему приобретенного топлива, выступает Минфин, предлагающий тщательнее проработать критерии предоставления субсидий. ФАС, в свою очередь, настаивает, что чартерным перевозчикам выплачивать компенсации не нужно.

— Коллекторы увеличили взыскание — В прошлом году коллекторам удалось увеличить эффективность взыскания как купленных, так и обслуживаемых по агентской схеме долгов. Этому способствовали омоложение портфеля и рост возврата задолженности через суд. Однако банки считают прирост эффективности техническим и указывают на более результативную работу внутренних служб взыскания.

— Хакеры подключились к видеосвязи — В защите популярного сервиса для видеосвязи Zoom был обнаружен дефект, который позволял хакерам прослушивать конференции и получать доступ к файлам, которыми их участники делились друг с другом. Сейчас проблема устранена, но число атак на подобные сервисы будет расти вместе с их популярностью, уверены эксперты.

— Зарплата до погашения — Согласно представленным Банком России первым оценкам показателя долговой нагрузки (ПДН), более половины заемщиков тратят на погашение кредитов больше половины своих доходов. Одновременно растут рискованность кредитов и количество банков, у которых этот риск максимален. При этом рост потребительского кредитования замедляется и снижается его рентабельность.

— ВЭБ в отстающих — Частные управляющие традиционно стали лидерами по доходности инвестирования пенсионных накоплений. За 2019 год они заработали для клиентов 10,1–18,6%, а средневзвешенная доходность составила 13,9%. Это лучше результата, показанного негосударственными пенсионными фондами (НПФ), которые не смогли перешагнуть барьер в 11%.

— Москва ответит за волокиту — Верховный суд РФ (ВС) впервые на уровне экономколлегии рассмотрел дело о выплате компенсации за неисполнение органом власти судебного решения. Судя по итогам, ВС пришел к выводу, что компенсация может быть взыскана и по решениям судов, вынесенным до вступления в силу закона о таких выплатах, но до сих пор не исполненным.

— На операторов связи спускают ПСА — Доработанный проект по созданию в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) Госдума может рассмотреть во втором чтении уже в феврале. Основная цель — сделать телефонный номер гражданина его полноценным идентификатором для получения финансовых услуг. Предстоящая работа не радует ни банкиров, ни операторов сотовой связи, но регуляторы не намерены отступать: система призвана снизить уровень мошенничества и сделать платежи прозрачнее.

— Китайский вирус измеряют в баррелях — Распространение нового вида коронавируса в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, и связанные с этим опасения по поводу снижения спроса на сырье вызвали дискуссии относительно будущего сделки ОПЕК+. Эксперты считают, что влияние этого фактора на рынок еще стоит оценить, но он не станет главной причиной возможного продления сделки или изменения ее параметров. Текущее падение цен на нефть во многом вызвано другими факторами — теплой зимой и ослаблением геополитической напряженности вокруг Ирана.

— Выкупленное непосильным трудом — ЛУКОЙЛ планирует до 7 февраля завершить погашение акций почти на $1,9 млрд, выкупленных в рамках buyback. В прошлом году погашение обернулось для компании головной болью: чтобы перевести акции на материнскую компанию, ЛУКОЙЛу пришлось выставлять оферту всем акционерам, из-за чего он вынужден был скупить дополнительные акции на сумму более $1,6 млрд. Эксперты считают, что, хотя у компании и есть действующая программа buyback на $3 млрд до 2022 года, ЛУКОЙЛ пока не будет ее применять и сконцентрируется на выплате дивидендов.

— Эльгинское месторождение ждет покупателя — "А-Проперти", структура основателей Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева, собирается полностью выкупить Эльгинское угольное месторождение у "Мечела" и Газпромбанка. Пока неясно, за счет каких источников будет профинансирована сделка, размер которой может составить 60–120 млрд руб. Кроме того, проекту необходимо дальнейшее развитие, которое может обойтись по меньшей мере в такую же сумму. Собеседники "Ъ" в отрасли сомневаются, что госбанки захотят вновь предоставлять кредиты на Эльгинский проект.

— Эпидемия коронаспроса — Распространение коронавируса привело не только к потерям бизнеса, но и к дополнительным доходам. Информация о заболевании, несмотря на отсутствие в России подтвержденных случаев, вызвала резкий рост популярности противовирусных препаратов и медицинских масок в отечественных аптечных сетях. За две недели продажи лекарств взлетели на 50–80%, масок — более чем на порядок.

— Сим-карты зайдут с воздуха — Сим-карты Tele2, "Тинькофф Мобайла", "СберМобайла" и Lycamobile начнут продаваться в самолетах семи российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот". Операторы рассчитывают нарастить абонентскую базу за счет туристов, путешественников и предпринимателей, летающих в регионы России и за рубеж. Лояльность таких абонентов будет ниже, а стоимость их привлечения высока, предупреждают эксперты.

— Mail.ru Group приняла "Капсулу" — Mail.ru Group открыла предзаказ умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся" по цене 6990 руб. Устройство поддерживает звонки через "ВКонтакте", содержит инструменты для обучения детей и может интегрироваться с системами умного дома. Пока продукт выглядит нишевым, чтобы обогнать "Яндекс" в этом сегменте, потребуются сильные маркетинговые предложения, полагают аналитики.

— Paper Shop попрощался с интернетом — Дистрибутор премиальных одежных брендов BNS Group менее чем через пять лет после основания собственного онлайн-аутлета Paper Shop решила отказаться от его развития. Эксперты считают, что проект так и не стал популярным, а на его поддержание требуется слишком много ресурсов. В самой группе подтверждают: интернет-магазин приносил всего лишь 1% выручки Paper Shop. Но ритейлер продолжит развивать офлайн-точки под этим брендом.

— ПИК ищет себе место на выставке — Группа ПИК Сергея Гордеева не исключает возможности построить новый жилой комплекс общей площадью 100 тыс. кв. м в районе ВДНХ. Партнером по этому проекту может стать 3S Group Артема Чайки. Ранее площадка принадлежала арестованному в декабре 2019 года владельцу авторитейлера "Гема" Александру Геллеру.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам — Новый министр связи Максут Шадаев 27 января выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика". Стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства министр Шадаев представил не только региональным представителям, но и чиновникам из профильных министерств и ведомств, комитетов Госдумы, из госкорпораций, IT-компаний и экспертного сообщества, говорится в сообщении на сайте Кремля.

— Захарченко и его близкие хотят добиться пересмотра конфискации миллиардов — Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, его родственники и знакомые добиваются пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам дела о конфискации имущества, стоимость которого превысила 9 млрд руб. Заявления об этом поданы в Никулинский суд Москвы, о чем "Ведомостям" рассказала адвокат Валерия Туникова, представляющая заявителей в суде.

— Московские яблочники потребовали переизбрания руководства — Члены московского "Яблока" требуют созвать общее собрание для перевыборов избранного в ноябре 2019 г. руководства. Соответствующее обращение с подписями пятой части членов отделения (столько нужно по уставу для созыва собрания) будет передано руководству партии в среду. В письме говорится, что участники собраний первичных отделений не были уведомлены, что делегатов выбирали на конференцию для избрания руководства.

— Вьетнам заключил контракт на российские учебно-боевые самолеты Як-130 — Россия и Вьетнам вернулись к сотрудничеству в сфере поставок авиационной техники. Как рассказали "Ведомостям" два менеджера предприятий оборонной промышленности, в 2019 г. был подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше $350 млн.

— Иран грозит выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия — В парламент Ирана поступил законопроект о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщило во вторник иранское государственное агентство новостей ICANA. Одновременно был представлен законопроект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия. Закон в Иране считается принятым, после того как его одобрят парламент, Совет стражей конституции (аналог Конституционного суда) и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

— Мэрия Москвы выбрала технологии для системы поиска и распознавания лиц — Московская система видеоаналитики с 1 января внедрена "в массовом порядке", объявил 23 января мэр Москвы Сергей Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Москве. Важный элемент городской системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц – технология их поиска в видеопотоке. Ее департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы приобрел у компании Ntechlab (12,5% контролирует "Ростех", 25% – фонд Рубена Варданяна, остальное – у пятерых основателей и миноритария первого раунда инвестиций).

— Коронавирус проверит мировую экономику на прочность — В январе Всемирный банк спрогнозировал умеренное восстановление мировой экономики, а американские и европейские фондовые индексы достигли рекордных отметок. Но вспышка коронавируса в Китае приобретает все больший масштаб, и вместе с этим растут экономические риски.

— Реальные располагаемые доходы населения выросли второй год подряд — Ситуация с доходами людей не может не вызывать беспокойство, жаловался президент Владимир Путин в августе 2019 г. В итоге за год реальные располагаемые доходы населения (не учитывают обязательные платежи) выросли на 0,8% (с учетом платежей – на 1,5%), сообщил Росстат. Доходы растут второй год подряд после четырехлетнего падения, но годом ранее они увеличились всего на 0,1%. Такого же роста Минэкономразвития ждало и в этом году.

— Банковская система за год почти не выросла — "В целом 2019 год был очень хорошим для банковской системы", – заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов, представляя статистику за год. Активы банковского сектора за 2019 г. выросли в номинальном выражении на 2,7% до 96,6 трлн руб. против 10,4% за 2018 г. Кредиты нефинансовому сектору увеличились всего на 1,2% до 33,7 трлн руб. против роста на 10,5% в 2018 г. Вклады населения прибавили всего 7,3% до 30,5 млрд руб. против 9,5% в 2018 г.

— "Р-фарм" увеличит производство лекарств для борьбы с новым коронавирусом — Российский фармпроизводитель "Р-фарм" сообщил Минздраву об увеличении производства препарата калетра. Об этом "Ведомостям" сообщил председатель его совета директоров Алексей Репик. Лекарство используется китайскими властями для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV.

— Компании Вексельберга и Троценко совместно поборются за аэропорт Благовещенска — В декабре 2019 г. правительство Амурской области объявило конкурс на передачу аэропорта Благовещенска в концессию на 30 лет. Сейчас он принадлежит областному ГУПу. По данным Росавиации, Благовещенск – 38-й по трафику среди российских аэропортов. В 2019 г. пассажиропоток в нем вырос на треть до 560 000 человек.

— "Газпром" рассчитывает удержать свои позиции в Европе — "Газпром" рассчитывает на сохранение поставок газа в Европу на уровне рекордных показателей последних лет, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова, в чьем ведении находится экспортный блок. "Мы имеем дело с новой реальностью европейского газового рынка. Я могу повторить это и сегодня, – сказала Бурмистрова на Европейской газовой конференции в Вене.

— "Почта России" заработала 21 млрд рублей на цифровых сервисах — Примерно 10% выручки "Почты России" в прошлом году пришлось на цифровые продукты, сообщил "Ведомостям" представитель компании: это свыше 21 млрд руб., а в позапрошлом году цифровая выручка составила всего 7 млрд руб. Сейчас ежемесячно "Почта России" зарабатывает на цифровых сервисах примерно по 2 млрд руб., а интернет-трафик достигает 20 млн посетителей в месяц.

— Владелец сочинского отеля "Жемчужина" купит гостиницу "Пекин" в Москве — Девелоперская компания "Галс-девелопмент" договорилась с АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина" о продаже ей гостиницы "Пекин" рядом со ст. м. "Маяковская" в Москве, сообщили компании. Сделку планируется завершить до конца июля.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Таможня по пунктам — С 1 января беспошлинный порог ввоза интернет-посылок из зарубежных магазинов снизился до 200 евро и 31 кг за каждую посылку. О том, как это может отразиться на объеме посылок и динамике сборов таможенных платежей, на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал глава ФТС Владимир Булавин.

— Вас вызывает учитель — Глава Минпросвещения Сергей Кравцов посетил московскую школу N 170, где сам учился и даже преподавал математику. Он также ответил на важные вопросы, которые волнуют педагогов, детей и родителей.

— Койки, боксы, респираторы — Во всех регионах медицинские и санитарные службы приводятся в полную готовность, чтобы не допустить распространения в России коронавируса. Что конкретно должно быть сделано — прописано в постановлении Роспотребнадзора. "РГ" публикует документ.

— Боевое сокращение — По мнению Счетной палаты, в программе Банка России по развитию финансового рынка часть показателей носит субъективный характер. При этом за время ее действия количество банков и других организаций сектора заметно сократилось, указали в ведомстве.

— Пойдем на мировую — Пленум Верховного суда России утвердил список из 342 судебных примирителей. Все они — судьи в отставке, их задача — помогать сторонам процесса решить дело миром. Посредники с большим судейским опытом могут оказаться полезными, например, в семейных спорах.

— От Африки до Сибири — Владимир Путин принял приглашение Вагита Алекперова посетить Когалым и провести там совещание по развитию моногородов. На встрече глава ПАО "Лукойл" также рассказал президенту РФ про освоение балтийского шельфа и о планах по работе в Африке.

— Настройки управления — Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом, направлены на укрепление государства и института власти. К такому выводу пришли участники "круглого стола", организованного Экспертным институтом социальных исследований.

— Без белых пятен — Новый зимовочный комплекс будет обустроен на станции "Восток" в Антарктиде, а на картах морей вокруг южного континента исчезнут "белые пятна". Об этом стало известно на торжественном мероприятии в честь 200-летия открытия Антарктиды.

— Партия сказала: не надо — Решением президиума Генсовета "Единой России" глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из партии, сообщил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Лишить руководителя республики партбилета единогласно рекомендовала партийная комиссия по этике. Причина такого решения — нарушение этических норм.

— Отвечать на запросы — Партия "Единая Россия" поддерживает работу правительства и будет объективно оценивать его деятельность. Среди важнейших задач партии на предстоящий период — реализация Послания президента, контроль за национальными проектами, лидерство в политике. "Единая Россия" также примет участие в организации голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

— Третий лишним не бывает — Вопросам традиционных семейных ценностей и многодетности должно уделяться больше внимания в сфере культуры и искусства. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

— Поправка в Конституцию. Социальный аспект — На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении поправку в Конституцию. Одна из норм дополняет статью 75 Основного Закона нашей страны словами о том, что в России гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

— Не личное дело — Число протоколов, составленных Роскомнадзором в 2019 году за нарушение правил обработки персональных данных, выросло почти на 40%. Сумма штрафов по ним превысила один миллион рублей.

— Деловой завтрак — У нас в гостях Сергей Викторович Лавров, Министр иностранных дел России. Свои вопросы вы можете задавать по телефону: 8-800-200-09-09 (бесплатно из всех регионов) во вторник, 4 февраля, с 10.00 до 11.00 по московскому времени или уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8-499-257-58-92.

— Не смыкая газ — Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) развивается стремительно. Строятся новые предприятия, растут переработка и спрос, а вместе с ними — конкуренция. Как преуспеть на таком волатильном рынке? Об этом "РГ" рассказал Роман Дашков, главный исполнительный директор компании "Сахалин Энерджи" — оператора проекта "Сахалин-2", в инфраструктуру которого входит первый в России завод по производству СПГ.

— Баррель подхватил вирус — Стоимость нефти опустились ниже 60 долларов за баррель, достигнув минимальных значений с осени 2019 года. Основной причиной называют опасения по поводу дальнейшего распространения коронавируса. Объясняем, почему это не совсем так.

— Спорный выстрел — Присяжные заседатели в Мосгорсуде должны вынести вердикт по делу о стрельбе на фабрике "Меньшевик" в Москве, где был убит охранник Алексей Осипов. Бывший совладелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов обвиняется в убийстве, совершенном в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— Мошенники ушли в Сеть — Количество преступлений с использованием различных информационных технологий выросло в 2019 году на 68,5%. Самым популярным видом кибермошенничества в России является фишинг. Но есть и хорошая новость: практически все подобные нарушения раскрываются.

— Без добавки — Минтруд предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей, что на 3,7% ниже показателя предыдущего квартала. В ведомстве объяснили, что это связано со снижением стоимости определенных продуктов питания.

— Семеро вышли из тени — Директор СВР Сергей Нарышкин раскрыл имена семи отечественных разведчиков-нелегалов, добывавших ценную информацию высшей степени секретности. Заместитель главного редактора "РГ" и историк спецслужб Николай Долгополов рассказывает о жизни и работе этих людей.

— Нальем своей по стопке — Россия победила в борьбе за водку "Столичная". Интересная новость пришла из Верховного суда Нидерландов. Этот суд много лет рассматривал дело, которое напрямую касается нашей страны, и принял решение: компания — производитель водки и алкогольных напитков SPI Group обязана выплатить России всю прибыль от продажи водки "Столичная" в странах Бенилюкса за последние 20 лет.

— Завод-призрак — В хорошевском суде Москвы вынесен приговор двум коммерсантам — учредителю "НТ-Фарма" Рустаму Атауллаханову и генеральному директору компании Евгению Султанову за хищение миллиарда рублей у "Роснано". Атауллаханову суд дал восемь лет лишения свободы, а Султанову — пять.

— Стыдно перед дедом — Во время визита в Польшу Владимир Зеленский, явно подыгрывая польским друзьям, назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Зачем украинский лидер, прекрасно знающий исторические факты, вдруг решил сыграть на фальсифицирующих историю нотках — разбиралась "РГ".

— Маму не видели?— 28 января получила неожиданное продолжение дикая история про ребенка, которого родители уже пять лет не забирают из клиники, ссылаясь на то, что малышка нездорова. Родители девочки, которая никогда не видела родного дома и после рождения прожила в перинатальном центре в Москве уже пять лет, объявлены в так называемый исполнительный розыск.

— Рекомендовано простить — Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья о помиловании Наамы Иссахар, приговоренной к 7,5 года колонии за провоз наркотиков. Президент пока не принял решение о помиловании.

— Штрафная не отменяется — Законопроект, предлагающий освобождать водителей от наказания, если извещение на портале госуслуг было выложено с опозданием, не одобрило правительство. Это предложение было внесено, когда у автовладельцев начали всплывать неоплаченные штрафы за нарушения, совершенные более года назад.

— Проверить статью — В приговоре Константина Котова, получившего 4 года лишения свободы за участие в несанкционированных митингах в Москве, не указано, несли ли его действия "существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям". Об этом заявили в Конституционном суде, потребовав пересмотреть дело.

— Выгнали за вопрос — Госдеп США исключил журналистку Мишель Келемен из пула репортеров, которые будут сопровождать главу американской дипломатии в поездке по странам Европы и Центральной Азии. Ее коллеги уверены, что таким образом ей недвусмысленно мстят за неудобные вопросы про Украину.

— Центы на ветер — Кошельки европейских граждан больше не будут страдать и раздуваться от переизбытка мелочи. По данным газеты Sddeutsche Zeitung, в среду Еврокомиссия представит "Предложение о единообразных правилах округления". Оно предусматривает изъятие из обращения монет номиналом один и два евроцента. Отдельные страны еврозоны, такие как Италия, Финляндия или Нидерланды, уже отказались чеканить медяки.

— Безличная память — В день торжественных мероприятий в Израиле, где поминали жертв холокоста, три председателя главных европейский структур — Европейского совета (Шарль Мишель), Европарламента (Давид-Мария Сассоли) и Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) — выпустили совместное заявление. В нем говорится много правильных слов о недопустимости забвения катастрофы, особенно теперь, когда остается все меньше очевидцев трагедии.

— Разговор зашел о перспективах — Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано посетил редакцию "Российской газеты". Вместе с гендиректором издания Павлом Негоицей они обсудили запуск новых проектов и возобновление приложения "Итальянский стиль", выходившего несколько лет назад.

— Прощай, американская мечта! — Верховный суд США одобрил намерение президента страны Дональда Трампа оформлять грин-карты только тем мигрантам, которые независимы в финансовом отношении. Согласно вердикту, чтобы получить заветное разрешение на ПМЖ, приезжий должен будет отчитаться о своих доходах, а также доказать, что не станет бременем для бюджета местных программ социальной помощи. Критики решения в один голос твердят: судьи фактически вынесли приговор американской мечте.

— Комната на сдачу — Сдавать квартиры в аренду стало выгоднее, чем открывать банковский депозит, уверяют аналитики, изучающие рынок жилья. Они проанализировали доходность этих инструментов за прошедший год.

— Удар влобовую — Страшная авария на севере Москвы вскрыла огромное количество проблем в законодательстве, которое не позволяет бороться с лихачами. Пока законодательство РФ не предусматривает ответственности для тех, кто регулярно нарушает правила.

— Не проезжайте мимо — Движение по южной части МКАД станет свободнее, так как часть машин пойдет в обход по двум участкам пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Их открыла госкомпания "Автодор". Проезд по ЦКАД-5 будет бесплатным.

— Захарченко подал иск — Лефортовский районный суд Москвы во вторник перенес на 19 февраля рассмотрение административного иска защиты бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к столичному СИЗО "Лефортово".

— Страшнее сигарет — Сотрудники Сибирского федерального университета изучили состав никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей, которые стали популярны у подростков. Итоги проверки обескураживают: препараты, изначально призванные снизить тягу к курению, на поверку оказались чрезвычайно опасными для здоровья.

— Костер, палатка и рюкзак — В котласском районе Архангельской области начался проект "Маршрут построен", который приобщит подростков из детских домов к пешему туризму. Такая идея появилась у сотрудников муниципальной библиотечной системы и местного центра по работе с молодежью.

— Медленное чтение в эпоху быстрой жизни — О цифре и слове в профессии журналиста размышляет в беседе с нашим корреспондентом декан факультета журналистики Уральского федерального университета Борис Лозовский.

— Дали вблизи — В Москве привезли выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство". Лейтмотив всей экспозиции — тема, эпиграфом к которой могло бы служить замечание Энди Уорхола, что Дали был предшественником поп-арта.

— Ошибка Адорно — В эти январские дни, когда весь мир вспоминал трагедию Холокоста и освобождение Освенцима, повторял знаменитую фразу выдающегося философа и композитора Теодора Адорно: "Писать стихи после Освенцима — это варварство". Как известно, стихи писали не только после Освенцима, но и в самом Освенциме. Писали палачи и жертвы. Одни рассеялись пеплом.

— Последнее предупреждение — Миллиард погибших из-за пожаров в Австралии животных потряс весь мир. На восстановление фауны потребуется более 100 лет. Но, пожалуй, еще страшней прогнозы ученых. Они предрекают такие напасти в будущем всей Земле. А кто-то вообще считает, что австралийская трагедия может быть последнее предупреждение человечеству. Если оно не одумается, то пожары будут пылать повсюду.

— Заглянуть в детство Вселенной — Стоимость крупнейшего в мире радиотелескопа диаметром 500 метров около 170 миллионов долларов. После трехлетних испытаний он официально введен в эксплуатацию. Его площадь как у 30 футбольных полей, а периметр составляет 1,6 километра.

— Эхолот встанет на крыло — Прибор, не имеющий аналогов в мире, создается в Таганрогском научно-конструкторском бюро Южного федерального университета. Их установят на самолетах-амфибиях для поиска затонувших кораблей, а также судов, терпящих бедствие.

— Химера атакует — Этот препарат намного эффективнее и безопаснее применяемых сегодня средств борьбы с опасной болезнью. Он создан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

ИЗВЕСТИЯ

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— Сальдо земли русской — Двухлетний рост товарооборота России с другими странами приостановился. Это следует из предварительных данных Федеральной таможенной службы (ФТС), её презентация за 2019-й есть в распоряжении "Известий". Общие объёмы торговли в прошлом году снизились на 3,3% — до $665 млрд. В частности, экпорт сократился на 6%, до $423 млрд, а импорт вырос на 1,7%, до $243 млрд.

— Кто убьёт коронавирус — Не существует ни одного препарата, который рассчитан именно на подавление коронавируса, считают специалисты по всему миру. Поэтому сегодня китайские врачи испытывают уже существующие лекарства и народные средства, пытаясь методом перебора найти средства, которые остановили бы распространение 2019-nCoV.

— Чумы на оба ваших дома — Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. В них гражданин с средней по субъекту зарплатой может себе позволить приобрести на вторичном рынке в кредит жильё площадью от 101 до 144 кв. м. Об этом говорится в исследовании Росбанка, с которым ознакомились "Известия".

— Дольше будешь — Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев. Саму же визу они смогут оформить на основании брони гостиницы. Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ. Как сообщили "Известиям" в ведомстве, это повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма. Инициативу поддерживают фракции "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР, а вот в КПРФ рекомендуют заняться развитием внутреннего туризма.

— Петров мост — Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, несмотря на протесты со стороны украинской группы, получил пост вице-спикера ассамблеи. Он станет одним из двух десятков заместителей председателя. В Москве уверены: место в руководстве ПАСЕ позволит укрепить позиции делегации РФ, повысив её авторитет. При этом под сомнением до сих пор находятся полномочия российской группы парламентариев — их в первый же день зимней сессии оспорили три десятка депутатов ПАСЕ.

— Маске рад — Спрос на медицинские маски на фоне новостей из Китая становится ажиотажным. За последнюю неделю их продажи в России выросли в 13 раз. Изделия почти исчезли из аптек, а в интернет-магазинах остались только дорогие модели, и цены на них растут. Ситуацию осложняет тот факт, что половина масок поступает к нам из Поднебесной, где в них сейчас крайне нуждаются.

— Немного за 30 — На российском рынке смартфонов установлен новый рекорд — в 2019 году их продажи впервые превысили 30 млн штук. Такую статистику приводит компания GfK. Рост рынка поддерживает замена морально устаревших аппаратов новыми и переход с простых кнопочных телефонов на более модифицированные.

— Скорый поиск — Первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов запустила "Роснефть". Первоочередной задачей объекта, расположенного на территории Новокуйбышевского завода, станет отработка технологий выпуска катализаторов нового поколения — они необходимы для производства дизельного топлива "Евро-5".

— Глаз да глаз — Центробанк предлагает прописать финансовым организациям такие же требования к хранению и безопасности персональных данных россиян, как и у единой биометрической системы (ЕБС). Об этом говорится в поправках ЦБ к депутатскому законопроекту о биометрии ("Известия" ознакомились с документом). В собственных базах банки хранят в несколько раз больше слепков лица и голоса граждан, чем передают в ЕБС, поэтому отслеживать их безопасность необходимо, уверены эксперты.

— Платежом прекрасен — Более половины необеспеченных потребительских кредитов сегодня выдаётся заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. В итоге каждый пятый ежемесячно тратит на обслуживание обязательств перед банками 80% (а иногда и больше) своего дохода. Такие данные приводит ЦБ в обзоре развития банковского сектора в 2019 году. При этом охлаждение рынка необеспеченных кредитов пока идёт довольно медленно.

— Торговля с осложнениями — По итогам 2019-го в российских аптеках впервые за четыре года сократились продажи лекарств. Об этом "Известиям" сообщили аналитики DSM Group, информацию подтверждают и участники рынка. Основная причина падения спроса на медикаменты в том, что россияне стали здоровее, считают эксперты.

— Права у дома — В России создадут систему технического учёта домов, которая позволит детально контролировать состояние жилого фонда. Проработку поправок поручили Минстрою, говорится в документах правительства (копия есть в распоряжении "Известий"). Изменения необходимы для повышения эффективности капремонта в стране и снижения количества ветхих домов.