ПЕКИН, 29 янв — ПРАЙМ. Международная туристическая выставка GITF в китайском Гуанчжоу, одна из крупнейших в Азии, отменена из-за вспышки коронавируса, говорится на сайте мероприятия.

Выставка была запланирована на 20–22 февраля.

"Пневмония, вызванная новым типом коронавируса, продолжает распространяться. Мы предпринимаем все, что в наших силах, для профилактики и контроля заболевания, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение", — говорится в сообщении на сайте выставки.

Отмечается, что в соответствии с распоряжением властей провинции Гуандун об ограничении массовых мероприятий в рамках борьбы с новым коронавирусом, и исходя из интересов безопасности каждого человека, "Международная туристическая выставка в Гуанчжоу GITF, первоначально запланированная на 20–22 февраля 2020 года, будет закрыта".

Организаторы пока не сообщают, будет ли выставка проведена в другое время до конца года. На звонки РИА Новости по указанным на сайте телефонам организаторы не ответили, вероятно в связи с новогодними каникулами, которые продлены до 3 февраля.

Международная туристическая выставка Guangzhou International Travel Fair (GITF) проходит в Гуанчжоу на юге Китая ежегодно с 1993 года. Сюда со всего мира приезжают представители туристических компаний, туроператоров, авиаперевозчиков, отелей, страховых агентств и вообще всех, кто так или иначе связан с туризмом, особенно в азиатском направлении.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.