МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Компании Apple и Broadcom обязали заплатить 1,1 миллиарда долларов Калифорнийскому технологическому институту за нарушение патентов на Wi-Fi-технологию, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя университета.

Такое решение суд принял в среду. Apple обязали заплатить 837,8 миллиона долларов, а Broadcom — 270,2 миллиона. Представитель университета заявил, что институт рад решению суда.

Калифорнийский технологический институт подал иск на Apple в 2016 году. Согласно иску, патенты института нарушали компоненты Broadcom, которые использовались в iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, Mac, а позже и в AirPort.

Apple собирается подавать апелляцию. Обе компании отрицают нарушение патентов.