МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц и его сыновья объявлены в розыск, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова. Минцу заочно предъявлено обвинение по статье "Присвоение или растрата".

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Суд также просят арестовать двух его сыновей Дмитрия и Александра, сообщила Морозова.

Ходатайство, по ее словам, будет рассмотрено в пятницу, 31 января. Бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы.

В мае 2018 года "Ведомости" писали, что Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании миллиардов рублей.

Минц в 2017 году входил в составленный Forbes рейтинг богатейших россиян с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако в 2018-м из топа выбыл.