АЛМА-АТА, 30 янв /ПРАЙМ/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Алма-Ату, где в пятницу состоятся заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форум "Цифровое будущее глобальной экономики".

Визит в Казахстан — первая заграничная поездка Мишустина в новой должности, он возглавил кабмин ровно две недели назад.

В пятницу в Алма-Ате российский премьер примет участие в очередной встрече глав правительств стран Евразийского экономического союза — заседании ЕМПС, а также выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".

По данным пресс-службы российского кабмина, участники межправсовета планируют уделить особое внимание теме устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в области таможенного регулирования и формированию общих рынков союза.

Экс-глава кабмина Дмитрий Медведев 15 января на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу России. Указ о его назначении вышел 16 января, а 21 января был объявлен персональный состав нового кабинета министров.