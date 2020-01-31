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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Муниципалево — Как Владимир Путин разлучал муниципалитеты с их прежней жизнью — 30 января Владимир Путин в Доме правительства Московской области провел президентский Совет по развитию местного самоуправления.

— Президент поручился за присяжных — Глава государства предложил скорректировать судебную систему — 30 января опубликован список поручений Владимира Путина, подготовленных по итогам декабрьской встречи президента со своим Советом по правам человека.

— Казначейство проявило валютный интерес — Минфин хочет санкционировать платежи бюджета не только в рублях — Минфин предлагает наделить Федеральное казначейство полномочиями по валютному контролю за операциями его клиентов — участников бюджетного процесса при обращении с казенными деньгами.

— Абонент временно карантинен — Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса — По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели.

— Свинство спасено человечеством — В США заявили об изобретении вакцины от АЧС — Минсельхоз США заявил об изобретении вакцины от африканской чумы свиней (АЧС), которая эффективна в 100% случаев.

— ЕС отпустил Британию на свободу — В ночь на субботу Лондон официально покинет Евросоюз — Совет Европейского союза (ЕС) вчера завершил формальную процедуру заключения соглашения о выходе Великобритании из этого объединения. Это означает, что соглашение вступает в силу в 00:00 по центральноевропейскому времени 1 февраля.

— Граждане ждут от инфляции лучшего — Мониторинг экономики домохозяйств — В новом отчете, составленном Банком России на основе соцопросов фонда "Общественное мнение" (ФОМ), фиксируется снижение инфляционных ожиданий населения и предприятий в январе 2020 года — после их разового роста в декабре 2019-го.

— Расходное место — Деньги придут в муниципалитеты вместе с контролем — Президент Владимир Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления предложил правительству разработать новые основы госполитики в сфере местного самоуправления (МСУ) до 2030 года.

— К "делу Голунова" привело служебное рвение — Бывших полицейских арестовали по обвинению в незаконном преследовании журналиста — Басманный суд столицы арестовал до 29 марта бывших московских полицейских, которые обвиняются в незаконном уголовном преследовании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, связанном с подбросом ему наркотиков.

— В КоАП все средства нехороши — Кодекс предлагают дополнить нормами употребления лекарств для водителей — Представители "Единой России" выступили с предложением зафиксировать в КоАП нормы содержания в организме входящих в состав лекарств активных веществ, способных повлиять на концентрацию внимания водителей.

— Бориса Минца ищут через Басманный суд — СКР просит заочно арестовать бизнесмена и его сыновей — Ходатайство СКР о заочном аресте бизнесмена Бориса Минца и двух его сыновей должен рассмотреть в пятницу Басманный райсуд Москвы.

— Деньги банка вернули прокуратуре — Дело о растрате в "Клиентском" отправлено на доследование — Как стало известно "Ъ", Никулинский суд Москвы, почти год рассматривавший уголовное дело в отношении бывшего совладельца и председателя совета директоров АКБ "Клиентский" Александра Кленовского, в итоге вернул дело в прокуратуру.

— Сделка человека — Как Биньямин Нетаньяху благодарил Владимира Путина за помилование Наамы Иссасхар и многое другое — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заехал в Москву по дороге из Вашингтона, чтобы лично "от имени всего народа" поблагодарить президента РФ Владимира Путина за помилование израильтянки и заодно за все хорошее, что было и еще, возможно, будет в отношениях между двумя странами.

— Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова — Заседание Комитета министров Совета Европы могут перенести из Тбилиси в Страсбург — Как стало известно "Ъ", власти Грузии не исключают возможности обращения к руководству Совета Европы (СЕ) с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров этого объединения.

— Назвался Помпео — полезай в Киев — Госсекретарь США послан в самую горячую точку американской политики — Госсекретарь США Майк Помпео начал турне по постсоветскому пространству, первым пунктом которого стал визит на Украину.

— Пушистый доктор — Годовалому мальчику требуется комплексное обследование — У Никиты Шехирева из тульского поселка Дубовка есть две любимые игрушки — это его ножки. Сидя на попе, малыш руками подкидывает их вверх и смотрит, как они плюхаются на пол, а потом берет за пятки и стучит ими по полу, как барабанными палочками.

— Недостающее звено — Могут ли НКО решить социальные проблемы в России — Сотрудники Русфонда на собственном опыте знают, что, несмотря на все наши успехи, государство не готово доверить нам, некоммерческой организации, решение даже такой локальной проблемы, как создание регистра доноров костного мозга.

— Все совпадения неслучайны — Экспедиция Национального РДКМ отправилась на юг — Начался второй этап экспедиции "Совпадение" — уникального просветительского проекта, пропагандирующего донорство костного мозга.

— "Интер РАО" осветит Абхазию — Россия начинает поставки энергии в республику — По данным "Ъ", Россия 1 февраля начнет поставки электроэнергии в Абхазию, страдающую от веерных отключений из-за низкой водности Ингурской ГЭС.

— Наличка рубль бережет — Мошенников предложено побороть с помощью ограничения онлайн-платежей — Гражданам необходимо предоставить возможность отказаться от онлайн-оплаты товаров и услуг и дистанционного перевода средств, считают в ОНФ.

— Грузите нацпроекты бочками — Железные дороги верят в рост перевозок — Несмотря на падение погрузки в январе, в ОАО РЖД решили не менять планов на 2020 год, ожидая рост на 2,9%.

— Дорогой эконом — Дмитрий Шестоперов о том, как агрегаторы такси попали в тарифную ловушку — Российские агрегаторы такси, долгие годы вливавшие огромные деньги в субсидирование поездок, маркетинг и агрессивный захват рынка, оказались в плену у своей же стратегии: их клиенты привыкли к низким ценам.

— Китай прикручивает грузопоток — Рост транзита контейнеров через РФ может замедлиться — Китай, железнодорожное сообщение с которым и так осложнено в связи с эпидемией, существенно урезает субсидии на контейнерные перевозки в направлении Европы.

— Биржи протянулись за срочным газом — Клиенты смогут торговать расчетными и поставочными фьючерсами — Московская биржа с февраля начинает торги расчетными фьючерсами на природный газ.

— РМК заменит никель цинком — Компания может купить "Уфалейникель" — Русская медная компания (РМК) рассматривает возможность покупки имущественного комплекса обанкротившегося ОАО "Уфалейникель" в Челябинской области.

— Комиссионные последствия — Банки оценили эффект удешевления эквайринга — Платежная система JCB с конца января снизила межбанковские комиссии для социально значимых и крупных покупок.

— Абонент временно карантинен — Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса — По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели.

— Не уверен — не покупай — Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе — После двух кварталов роста индекс потребительского доверия россиян к концу 2019 года снова сократился с 73 до 68 пунктов.

— Рыбу зачистили от иностранной упаковки — Припасом признают только упаковку стран ЕАЭС — Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) признала используемую рыбаками упаковку припасом судов, но только если она произведена на территории союза.

— "Триколор" нажал на кнопки — Оператор может не продлить контракт с "Газпром-медиа" — У крупнейшего в России оператора платного ТВ "Триколор" и холдинга "Газпром-медиа" возникли сложности в согласовании стоимости нового контракта.

— Детали звонков — не тайна — Почему суд поддержал налоговиков в требовании данных биллинга — По номеру телефона нельзя идентифицировать абонента, поэтому данные биллинга являются обезличенными и не относятся к защищаемой Конституцией РФ тайне телефонных переговоров, счел Арбитражный суд Москвы.

— Программная загрузка — Зачем российским IT-компаниям и банкам понадобились супераппы — Mail.ru Group, "Яндекс", Тинькофф-банк, ВТБ и Сбербанк за короткое время фактически объявили гонку по созданию собственных супераппов — мобильных приложений, предлагающих сразу множество товаров и услуг.

— Цена вопроса — Старший партнер McKinsey & Co Владимир Кулагин — об экосистеме для супераппа — Суперприложение — штука красивая, удобная и ценная, но первая ловушка, в которую очень легко попасть, это увлечься разработкой, забыв о том, что деньги приходят не из супераппа, а через него из экосистемы.

— "В одной области нескольким суперприложениям ужиться будет сложно" — Антон Циварев, руководитель платформы VK Mini Apps — Почему российские компании увлеклись разработкой супераппов, рассказал руководитель платформы VK Mini Apps социальной сети "ВКонтакте" Антон Циварев.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Почти половина россиян уверена, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти — Многие из них с такой перспективой согласны, указывают эксперты — 47% россиян полагают, что президентские поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 г., следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости".

— Адвокаты выступили против "рыночной оценки" своих услуг следствием — Уголовных дел на этой основе против них становится все больше — Оценка "рыночной стоимости" юридической помощи "не имеет правового смысла и юридического значения", говорится в подготовленном Федеральной палатой адвокатов (ФПА) документе (копия есть у "Ведомостей").

— Гендиректор РСК "МиГ" возглавит компанию "Сухой" — Это позволит объединить их в единый дивизион ОАК — Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой нового гендиректора компании "Сухой".

— Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа уже в пятницу — Это произойдет, если демократам не удастся добиться вызова новых свидетелей — Сенат США в пятницу может вынести решение по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом в среду заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо, сообщает Reuters.

— Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года — Показал опрос "Ромира" для исследования Gallup — Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли, показал глобальный опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

— Коронавирус может обойтись туристической отрасли минимум в $110 млн — Китай – в тройке по популярности как во въездном, так и в выездном туризме России — В прошлом году Россию посетило около 1,2 млн только организованных (купивших тур) туристов из Китая, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

— Поправки Путина, слова народные — На фоне политических и идеологических поправок в Конституцию от "общественности" президентские обречены выглядеть сравнительно умеренными и осторожными — Во "всенародном обсуждении" проекта "брежневской" Конституции 1977 г., как писали "Правда" и "Известия", приняли участие 116 млн человек, которые прислали в редакции 115 000 писем с предложениями поправок, а всего их было высказано более 5,7 млн.

— Утрата доверия в ассортименте — Отставленный глава Чувашии Михаил Игнатьев стал первым губернатором, лишившимся должности не за преступление или плохую работу, а за нарушение этических норм — Вообще-то указ об отрешении губернатора "в связи с утратой доверия президента" – продукт, можно сказать, штучный: с 2005 г., когда у главы государства появилось такое право, он воспользовался им менее полутора десятков раз.

— Владимир Каппель, легендарный противник Чапаева — Историк Павел Аптекарь о настоящей, а не кинематографической истории белого генерала — 100 лет назад, 25 января 1920 г., от болезни умер генерал Владимир Каппель, выведший остатки армии адмирала Александра Колчака в Забайкалье.

— Вирхилио Мартинес: "?Для Перу кухня – это как нефть или добыча золота" — Знаменитый шеф-повар из Латинской Америки – о том, что общего у России и Перу и каким будет его новый ресторан в Москве — Вирхилио Мартинес получил классическое поварское образование и начинал карьеру в респектабельных ресторанах США и Испании, но мировую славу приобрел, вернувшись к корням.

— Книжные издательства теряют больше 55 млрд рублей на пиратстве в Telegram — Они требуют от мессенджера удалять нелегальный контент — Около 200 каналов в Telegram распространяют пиратские копии книг, их совокупная аудитория – 2 млн человек, рассказал "Ведомостям" гендиректор Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.

— Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске — Возможное включение в список системно значимых повлечет "особый надзор" и может снизить прибыль — Банк может быть признан системно значимым, что повлечет дополнительные требования и более пристальное внимание со стороны ЦБ, сказано проспекте эмиссии "вечных" евробондов Совкомбанка на $300 млн (есть у "Ведомостей"), размещенных 30 января.

— ОПЕК+ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса — Из-за эпидемии в Китае падают цены на нефть — В феврале Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) может провести экстренное совещание, посвященное добыче нефти в 2020 г.

— Производители стали ищут ей замену — В будущем она может быть полностью вытеснена другим материалом — В 2019 г. в мире было произведено 1,9 млрд т стали, доля российских компаний – почти 4%.

— Сенаторы предложили подключать услуги связи через интернет — А подтверждать личность подключенного – с помощью биометрии — Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, позволяющий заключать договоры об услугах связи через интернет с использованием биометрических персональных данных.

— H&M выведет в Россию два новых бренда магазинов одежды — До конца года откроются & Other Stories и Weekday — Один из крупнейших продавцов одежды в мире – шведская H&M Group выведет в Россию два новых бренда.

— Банки и брокеры все чаще внедряют роботов-консультантов — Машины не только подскажут, куда и как людям лучше инвестировать, но и сами купят активы — За последний год банки, брокеры и управляющие компании благодаря развитию мобильных инвестиционных приложений довели число открытых гражданами счетов для инвестиций до 6,14 млн штук.

— На комиссионной торговле одеждой класса люкс можно неплохо заработать — Как супружеская пара из Санкт-Петербурга возрождает былую славу комиссионок времен СССР — Супруги Андрей и Александра Федотовские пережили два кризиса. И в каждом из них им на помощь приходили комиссионные магазины.

— Audi Q8: спасибо, дорогая — Дизельная версия кроссовера бьет бензиновую почти по всем статьям: она дешевле, экономичнее и приятнее на ходу — Хочется брюзжать: куда катится этот мир?! Минимум два раза в день, выключая зажигание тестовой Audi Q8, я говорил машине "спасибо".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Взять за основу — Талия Хабриева: Поправки в Конституцию укрепят стабильность власти — Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, академик РАН Талия Хабриева заявила в эксклюзивном интервью "РГ", что в будущем все правительство не будет уходить в отставку вместе с премьер-министром.

— Патент в огороде не нужен — Дачникам и садоводам не нужно опасаться введения новых налогов — Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект, расширяющий перечень видов предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения.

— Операция "Заслон" — Оперативный штаб правительства: как не пустить коронавирус в Россию — На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, который возглавляет Татьяна Голикова, было принято решение о беспрецедентных мерах противодействия возможной эпидемии.

— Прокурор, суд и сирота — Прокуратура обжаловала решение Апшеронского райсуда о прекращении по нереабилитирующим основаниям уголовного дела Василия Попкова — Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, после публикации в "Российской газете" об уголовном преследовании сироты по поручению Генеральной прокуратуры России была проведена проверка.

— Мир и помилование — Лидеры России и Израиля обсудили "сделку века" — Президент России и премьер-министр Израиля провели переговоры в Кремле.

— Решение с пояснениями — Михаил Мишустин потребовал от министерств доступно объяснять людям свои действия — Персональная ответственность за своевременное исполнение поручений президента и правительства возложена на вице-премьеров, а всем ведомствам глава кабинета министров Михаил Мишустин настоятельно посоветовал четко объяснять общественности суть принимаемых ими решений.

— Отставка под ключ — Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия — Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева.

— Еще один гость из Германии — Владимир Путин получил приветствие от Ангелы Меркель — Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром федеральной земли Бавария Маркусом Зедером.

— С учетом мнений всех фракций — Второе чтение поправок в Основной Закон могут перенести из-за большого числа предложений — Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ начала обсуждение поступающих инициатив в тематических подгруппах.

— Услышать Сахалин — В регионах обсуждают социальные и другие поправки в Конституцию — Усиление социальной роли государства необходимо, сошлись во мнении участники дискуссий по поправкам в Конституцию в разных регионах страны.

— Пройдите по ссылкам — Операторов связи просят подключиться к меморандуму — Больших пиратских сайтов в Рунете не осталось, но есть мелкие, их число растет.

— Дорогая передача — Доверие россиян к традиционным отечественным СМИ продолжает снижаться. Таков результат исследования, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ) — а последние четыре года доля доверяющих телевидению, газетам и радио уменьшилась с 47 процентов до 34, а доля не доверяющих выросла с 41 до 58.

— Февраль. Вступает в силу — Поставщики фототоваров готовятся к маркировке — Производители и поставщики фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек должны до 28 февраля зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров.

— Морские недра распределят без аукциона — С 3 февраля вступают в силу изменения в закон "О недрах", которые предусматривают возможность геологоразведки нефти, газа и газового конденсата во внутренних и территориальных морях России без проведения аукционов — Утверждать перечень таких участков будет правительство, а предоставляться они будут недропользователям на основании их заявок.

— Разрешили натянуть тетиву — Охотники теперь могут использовать арбалеты и луки — Изменения, внесенные в Закон "Об оружии", которые разрешают приобретение луков и арбалетов и охоту с ними, вступили в силу 30 января.

— Фуры станут больше платить за проезд — Тариф оплаты проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам с 1 февраля поднимется с 2,04 до 2,2 рубля за километр. Он проиндексирован из-за изменения индекса потребительских цен — Как пояснили "РГ" в Минтрансе, постановлением правительства России от 29 июня 2019 г. № 843 предусмотрена ежегодная индексация размера платы 1 февраля.

— Отменено больше тысячи советских актов — Прекращают свое действие с 1 февраля 1259 правовых актов советского времени. Некоторые приняты еще в 1917 году — Например, больше не действует декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г.

— Завершается третий этап амнистии капитала — Рассказать государству о своих зарубежных счетах и активах, подав спецдекларацию в Федеральную налоговую службу, можно не позднее 29 февраля — Нынешняя амнистия капитала уже третья по счету. Предыдущие проходили с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Третий этап стартовал 1 июня 2019 года.

— Вырастут соцвыплаты и пособия — Пособия, социальные выплаты и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщает Минтруд — Как отмечают в ведомстве, все социальные выплаты повышаются раз в год, с 1 февраля, исходя из фактической инфляции за предыдущий год.

— Поставщики фототоваров готовятся к маркировке — Производители и поставщики фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек должны до 28 февраля зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров — Этот сектор потребительского рынка перейдет к обязательной маркировке с 1 октября 2020 года.

— Жители Дальнего Востока могут оформить гектар в Бурятии и Забайкалье — 1 февраля до 1 августа 2020 года жители Дальнего Востока могут оформить "дальневосточный гектар" в Республике Бурятия и Забайкальском крае — Закон о "дальневосточном гектаре" реализуется в Забайкалье и Бурятии в три этапа.

— Без средней по больнице — Новую систему оплаты труда медиков могут принять в апреле — Отраслевая система оплаты труда в здравоохранении должна быть принята уже в апреле этого года, сообщил на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике новый министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Подложили и сели — Суд арестовал полицейских по "делу Голунова" — 30 января Басманный суд столицы избрал меру пресечения для пятерых бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в фальсификации доказательств и других преступлениях, связанных с делом сотрудника интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

— Крыша над головой — Одобрен закон о праве детей на жилье при разводе родителей — Развод — не повод для родителя забыть об обязательстве обеспечивать ребенка жильем. Так решили сенаторы, одобрив на заседании закон, направленный на защиту интересов детей.

— Невидимки прячутся в океане — Американское военно-политическое издание The National Interest составило список пяти самых опасных подлодок в мире, которые, по мнению аналитиков журнала, способны уничтожить мир за 30 минут — В списке атомные субмарины, которые уже стоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию.

— Не по чину — Прокуроры проверили службу чиновников в стране — Более 121 тысячи нарушений законов о государственной и муниципальной службе выявили в прошлом году прокуроры.

— Тюрьма пустеет — Директор Федеральной службы исполнения наказаний: Россия опустилась на двадцатое место по доле заключенных — 20 января директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что Россия потеряла лидирующие позиции в мировом рейтинге тюремных держав.

— Прибавка к погонам — Силовикам осенью повысят оклады — С 1 октября нынешнего года сотрудникам силовых и некоторых "околосиловых" ведомств повысят денежное довольствие.

— Требуется сыщик — Частным детективам расширят полномочия — Раскрывать мошенничества в сфере автострахования могут поручить частным детективам.

— Бортом №1 — на родину — Помилованная израильтянка Иссахар отпущена из колонии — В четверг завершилась история с осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданкой Израиля и США 26-летней Наамой Иссасхар.

— Молотком за неуд — В Германии начался процесс над подростками, которые собирались убить учителя "из-за плохих оценок" — В немецком городе Дортмунд начался процесс, всколыхнувший всю Германию. На скамье подсудимых оказались трое подростков, которые, как предполагают следователи, вынашивали план убийства учителя "из-за плохих оценок".

— Трамп попал в "болтанку" — Белый дом пытается запретить публикацию книги Джона Болтона — Кроме сугубо внутриполитических последствий от предполагаемой публикации книги бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона есть у этой вашингтонской истории и сугубо моральный аспект.

— "Золотая виза" потускнела — Португалия, оправившаяся от финансово-экономического кризиса начала — середины 2010-х годов, введет ограничения в программу "золотых виз" — Как заявил премьер Антониу Кошта, "золотые визы" должны внести вклад "в восстановление рынка недвижимости там, где это необходимо".

— Мир разочаровался в демократии — Согласно исследованию ученых Кембриджского университета, за последнюю четверть века число людей, неудовлетворенных демократическими институтами, в мире увеличилось с 47,9 до 57,5 процента населения планеты — Пиковым оказался 2019 год, когда показатели побили все рекорды.

— Грета станет брендом — Шведская экоактивистка сделает свое имя товарным знаком — Шведская экоактивистка Грета Тунберг превратит свое имя в товарный знак, чтобы мошенники больше не могли использовать его в своих целях.

— Японский миллиардер не возьмет женщину на Луну — Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который в 2023 году собирается отправиться в туристический полет на Луну, отказался от идеи взять с собой спутницу — Около двух недель назад мужчина объявил кастинг. Бизнесмен из Страны восходящего солнца искал яркую и позитивную личность с миролюбивым настроем.

— Мина ранила репортера — Пострадавшую в Сирии журналистку RT хотят переправить в Россию — В Министерстве обороны России рассказали подробности об инциденте, произошедшем в минувшую среду в Сирии с одной из журналисток российского телеканала.

— Под флагом ЕС — Эдинбург снова хочет независимости — Намеченный на 31 января формальный выход Великобритании из ЕС немедленно запустил центробежный процесс и внутри Соединенного Королевства.

— Дома помнят и ждут — Башкирия намерена создать для земляков, уехавших на учебу в другие регионы, комфортные условия — В связи с острой нехваткой квалифицированных кадров и оттока молодых специалистов власти Башкортостана придумали, как вернуть своих студентов, которые учатся за пределами региона.

— Срок за "воспитание" — Водитель, умышленно устроивший ДТП, получил 15 лет колонии — Иркутский областной суд вынес беспрецедентный приговор водителю внедорожника, требовавшего уважения к себе со стороны других автомобилистов.

— Выдали отпечатки — Задержан беглый фигурант громкого дела — Главное военное следственное управление СКР РФ объявило о возобновлении работы по резонансному делу о мошенничестве с деньгами оборонного ведомства.

— "Они" и "мы" — Чем удивляют простые люди в провинции — У Натальи умерла мать. И так получилось, что кроме меня и помочь ей с похоронами некому. Копали могилу три мужика из похоронного бюро.

— Нарушал, но вынужденно — С судьи сняли обвинение — Высшая квалификационная коллегия судей не нашла служебного проступка в действиях Павла Трища — председателя Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.

— Октябрь — месяц угонов — МВД сообщило, когда чаще всего крадут машины — Больше всего угонов происходит в октябре. А летом активность преступников снижается. Об этом сообщили РИА Новости в МВД России.

— Погружение в разум — Даниил Строяковский: Как сделать противоопухолевые препараты доступными для всех — На реализацию программы "Онкология" в стране выделены немалые деньги.

— Диагнозу вопреки — Ребенка спасают от синдрома Санфилиппо — В 2,5 года Мише из Петрозаводска врачи поставили диагноз — мукополисахаридоз III A (синдром Санфилиппо).

— Искусственный интеллект против эпидемии — Ученые раскрыли геном нового коронавируса — Приморские ученые вместе с китайскими врачами создали уникальную программу искусственного интеллекта для помощи в диагностике и лечении пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV.

— Как найти няню для кота — Названы самые массовые и самые редкие вакансии — Самые массовые вакансии на российском рынке труда — менеджер по продажам, продавец-консультант и менеджер по работе с клиентами.

— Спасти от одиночества — На Урале откроют уникальный ресурсный центр — В конце февраля в Екатеринбурге откроется ресурсный центр поддержки ветеранов, узников тыла и блокадников.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Зима слишком близко: американский инвестор предсказал глобальный кризис — Через 3–5 лет к краху приведут закредитованность и низкие ставки в экономике — До 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.

— Договор дороже денег: цена на Шенген останется для россиян прежней — Что изменится со вступлением в силу нового визового кодекса Евросоюза — Новые правила получения Шенгенской визы, вступающие в силу со 2 февраля, не скажутся на работе игроков туристического рынка, занимающихся организацией поездок в страны Евросоюза.

— По спецдоказу: в России могут изменить порядок судебных экспертиз — Каждая из сторон процесса сможет получить право на дополнительную проверку — Любая из сторон судебного процесса в будущем может получить право запрашивать повторную или параллельную экспертизу. Это произойдет в случае принятия законопроекта, который Совет Федерации планирует внести на рассмотрение Госдумы уже 11 февраля.

— Лед и в пламя: "горящий" в холодной воде металл обогреет Арктику — Разработан новый экологичный метод получения энергии из магния и алюминия — Российские ученые предложили безопасный и экологичный метод добычи тепла и энергии в условиях Арктики.

— Охота на "молчуна": как не потерять пенсию при переходе в НПФ — Негосударственные фонды начали борьбу за клиентов, получивших право перевода накоплений без потерь — Молчать или не молчать — этот вопрос станет ключевым на рынке пенсионных накоплений в этом году.

— ВОЗ на всех: почему коронавирус признали международной проблемой — Число заболевших в разных странах продолжает увеличиваться — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавируса в КНР. Россия временно прекратила наземное пассажирское сообщение с Китаем.

— Улетная торговля: российские аэропорты откроют онлайн-магазины duty free — Это позволит пассажирам сэкономить время и получить дополнительную скидку — Домодедово первым из российских аэропортов запустил собственную площадку онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (duty free).

— Ученья нет: стажировки студентов в Китае отменяются из-за коронавируса — Для граждан Поднебесной двери российских вузов остаются открытыми, но занятиям будут предшествовать медосмотры — Бушующий в Китае новый коронавирус заставил российские вузы изменить планы стажировок в этой стране.

— "Для меня все 47 делегаций равны" — Новый председатель ПАСЕ Хендрик Дамс — о кризисе в Совете Европы, посредничестве и работе с российскими парламентариями — Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) мог бы стать посредником в решении конфликтов между делегациями — в частности, между группами российских и украинских парламентариев.

— Горбатого экспертиза исправит: ввоз бананов из Эквадора продолжится — Контроль будет усилен из-за обнаруженного в партиях фруктов опасного насекомого — Эквадор готовится к новой поставке бананов в Россию с предельной осторожностью. В ноябре 2019 года в одной из партий Россельхознадзор обнаружил переносчика холеры — муху-горбатку.

— SIMбиоз: банки и операторы объединились против мошенников — Они блокируют SMS с подтверждением операций, если клиент сменил провайдера сотовой связи с сохранением номера — Кредитные организации и мобильные операторы объединили усилия для борьбы с мошенниками, которые оформляют SIM-карты по поддельным документам, а затем получают доступ к онлайн-банкам россиян.

— Парниковый период: льда на реках Арктики станет вдвое меньше — Водоемы будут замерзать позже, что изменит условия судоходства и эксплуатации ГЭС — Лед на арктических реках будет держаться не шесть-семь месяцев, а — три-четыре, что изменит привычный уклад жизни обитателей региона.

— "День Д" и день после: рассекречены документы о Ялтинской конференции — Как обеспечивалась безопасность эпохальной встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции 75 лет назад — В начале февраля 1945 года в Крыму начались переговоры лидеров стран антигитлеровской коалиции — Рузвельта, Сталина и Черчилля. Это эпохальное событие вошло в историю под названием "Ялтинская конференция".

— Доверие к вере: религиозные НКО хотят вывести из регуляторной гильотины — Законопроект о госнадзоре, разработанный для снижения давления на бизнес, ужесточает требования к некоммерческим организациям, считают в РПЦ — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с критикой правительственного законопроекта "О государственном надзоре и муниципальном контроле", разработанного в рамках реализации механизма регуляторной гильотины.

— Такая вот зараза: ученые сообщили о новых путях передачи коронавируса — Штаммом 2019-nCoV можно заразиться через половой контакт, денежные купюры и мобильные телефоны — Новый коронавирус может предаваться через слизистую глаз, поэтому тем, кто находится в непосредственном контакте с больными — в первую очередь медикам — следует носить защитные очки.