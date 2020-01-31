МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич (ЕР) направил в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой проверить аптечные сети на обоснованность резкого повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

Соответствующее письмо депутат направил главе ведомства Игорю Артьемеву. Копия письма также направлена руководителю Росздравнадзора Дмитрию Пархоменко.

"В сложившейся обстановке некоторые предприниматели повышают цены и получают сверхприбыль, пользуясь паническими настроениями в обществе. Считаю, что ни в коем случае нельзя допускать возникновения подобных ситуаций и недобросовестных действий со стороны любых лиц, тем более когда речь идет о здоровье и безопасности наших граждан. В связи с этим прошу Вас изучить правомерность случаев повышения цен на вышеуказанные товары в рамках полномочий Вашего ведомства", — говорится в письме (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

Депутат далее поясняет, что информация о резком повышении цен в аптечных сетях на медицинские маски и противовирусные препараты в последние дни появляется в средствах массовой информации.

"Удорожание медицинских изделий на фоне многочисленной информации о вирусе – это простое желание нажиться на панических настроениях. Ни в коем случае нельзя допускать ситуацию, когда более обеспеченные люди могут воспользоваться мерами защиты и профилактики, а другие – нет", — сказал Менделевич РИА Новости.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.