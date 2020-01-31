События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 февраля
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (январь)
|48,3
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|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|11,8%
|-3%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь)
|51,5
|51,5
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|47,4
|49
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|46,2
|47,8
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|51
|51
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|43,7
|45,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|46,3
|47,8
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|49,8
|49,8
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|52,4
|51,7
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь)
|45,1
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|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь)
|47,2
|48
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (январь)
|47,5
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|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|1,7%
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|RUB
|Русагро — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Иркутскэнерго — ВОСА (реестр закрыт 09.01.2020, в заочной форме, крупная сделка с заинтересованностью с Байкальской энергетической компанией)
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https://1prime.ru/News/20200131/830878034.html