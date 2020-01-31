МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (январь) 48,3

 

 
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) 11,8% -3%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь) 51,5 51,5
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 47,4 49
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 46,2 47,8
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 51 51
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 43,7 45,2
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 46,3 47,8
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 49,8 49,8
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 52,4 51,7
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь) 45,1

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь) 47,2 48

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (январь) 47,5

 

 
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 1,7%

 

 

 

 

 RUB Русагро — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Иркутскэнерго — ВОСА (реестр закрыт 09.01.2020, в заочной форме, крупная сделка с заинтересованностью с Байкальской энергетической компанией)

 

 

 

 