МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus выплатит около 3,6 миллиарда евро для урегулирования дела о коррупции во Франции, Великобритании и США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

Расследование в отношении компании было начато после обвинений в том, что Airbus платила взятки чиновникам через посредников при выходе на новые рынки. Ранее компания сообщала о достижении соглашения с этими властями в рамках расследования подозрений в коррупции и несоблюдении положений о международной торговле оружием (ITAR), без подробностей.

По данным агентства, прокурор в ходе слушаний сообщил, что дело было заведено, так как компания использовала коррупцию в более чем 16 странах для увеличения своей прибыли на сумму около 1 миллиарда евро.

Сообщается, что для урегулирования дела компания согласилась выплатить 2,1 миллиарда евро Франции, 984 миллиона евро Великобритании и 526 миллионов евро США, в противном случае она могла вовсе лишиться выхода на рынок.

Агентство также отмечает, что французский суд уже одобрил эту сделку с компанией, британский и американский — соберутся для её одобрения в пятницу вечером.

"Для Airbus страница по-настоящему перевернулась, теперь она может смотреть в будущее", — приводит агентство слова прокурора Жана-Франсуа Бонера.