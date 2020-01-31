ЛОНДОН, 31 янв — ПРАЙМ. Британское правительство рассчитывает, что в течение ближайших трех лет 80% торгового оборота королевства будут покрываться соглашениями о свободной торговле, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии британского премьера.

В пятницу – день выхода Великобритании из ЕС – кабинет министров провел заседание в Сандерленде – первом городе, объявившем по итогам референдума о поддержке Brexit.

"Кабинет обсудил планы в сфере торговли, предполагающие обеспечение соглашения о свободной торговле с ЕС наподобие канадского. С завтрашнего дня Великобритания также сможет начать торговые переговоры со странами по всему миру, с целью покрыть торговыми соглашениями 80% нашего торгового оборота в течение трех лет", — говорится в заявлении.

Премьер также поблагодарил министра по делам Brexit Стивена Баркли, чье ведомство прекращает свое существование в момент выхода страны из ЕС.

"Министры также получили обновленную информацию от министра здравоохранения касательно коронавируса и принятых жестких мер контроля за инфекцией после подтверждения двух случаев заражения в Великобритании. Глава МИД проинформировал кабинет о возвращении в Великобританию из Китая самолета с британцами и иностранцами", — указывает Даунин-стрит.