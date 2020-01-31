ЛОНДОН, 31 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. На предстоящих переговорах с ЕС по форматам сотрудничества после Brexit Британия согласится на компромисс по ряду вопросов, чтобы обеспечить доступ на рынки для наиболее важных своих секторов, сообщил РИА Новости директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.

Великобритания в пятницу вечером покинет Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начнется годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Европа намерена сохранить самые тесные отношения с Британией, в том числе, режим свободной торговли.

"Я думаю, что преимущество на будущих переговорах будет у ЕС, и поэтому Великобритания пойдет на компромисс по таким вопросам, как рыболовство, чтобы обеспечить хороший доступ на рынки для гораздо более важных своих секторов: финансового и автомобилестроения. ЕС уже заявил, что требует постоянного доступа рыбаков к британским водам, в противном случае британские финансовые компании могут потерять доступ к рынку", — сказал эксперт.

Говоря о возможности сохранения существующего режима торговли между Британией и ЕС без членства страны в Евросоюзе, де Рюйтер предположил, что такое едва ли возможно, так как создает риск для облегченного доступа на европейские рынки американских товаров.

"Несмотря на вышесказанное, трудно предположить, осуществится ли это (сохранится ли режим свободной торговли). Правительство Великобритании желает выйти из-под регулирования и стандартов ЕС в тех областях, где это нужно (Лондону), но мы до сих пор не знаем, в каких именно секторах. К тому же, учитывая то, что около половины общего объема британской торговли приходится на ЕС, я думаю, что на практике этого будет очень трудно добиться. Британия хочет заключить торговое соглашение с Евросоюзом, но на этот процесс может повлиять перспектива открытия британских рынков для американских фармацевтических и сельскохозяйственных компаний. А это создаст риск легкого доступа (американских товаров) на рынки Европы", — сказал профессор.

По его мнению, главным приоритетом на предстоящих переговорах Лондона и Брюсселя для правительства Бориса Джонсона должны стать интересы британской промышленности.

"Для меня наиболее важный пункт (который должен быть включен в соглашение о сотрудничестве) — это сохранение беспрепятственного доступа на европейские рынки для британских промышленников и их поставщиков. Это должно подразумевать тесную регуляторную согласованность и беспошлинный режим", — отметил эксперт.

Вместе с тем, он признал, что Британия — маленькая страна, не располагающая слишком большой возможностью для самостоятельного маневра.

"Я думаю, что Великобритания — относительно небольшая страна, у которой будет очень мало возможностей идти своим путем. В конечном итоге ей придется выбирать между соответствием орбите регулирования ЕС или переходом на американскую", — заключил эксперт.