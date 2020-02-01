БРЮССЕЛЬ, 1 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюз хочет сформировать амбициозное партнерство с Великобританией в сфере торговли, внешней политики, обороны, а также в безопасности, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, внешней политики, безопасности и обороны", — сказал он.

Британия покинула ЕС, теперь, как минимум до конца года, в их отношениях действует переходный период, когда все остаётся практически по-прежнему. Теперь стороны должны будут начать переговоры о конкретных договоренностях о дальнейшем сотрудничестве, на основе которых они будут работать после завершения переходного периода.

Дипломатическое представительство ЕС в Британии отныне будет обеспечиваться специальной "Делегацией ЕС" под кураторством Борреля, она займёт помещения бывшего представительства ЕК в Лондоне, отмечается в заявлении.