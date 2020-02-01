МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики кредитной организации изучили обезличенные данные по динамике операций за периоды акций по картам в своей эквайринговой сети, которая является четвертой по величине в стране. Одна из крупнейших ежегодных онлайн-распродаж "Киберпонедельник" в 2020 году проходил 27-29 января, акция "Черная пятница" —

"В "Черную пятницу" 2019 года средний чек покупок в самых популярных категориях составлял 5 273 рублей, тогда как в "Черную пятницу" 2018 года был 5 043 рублей. А средняя сумма одной покупки за дни "Киберпонедельника" 2020 года — 1600 рублей, 2019 года — 2 015 рублей", — подсчитали аналитики.

Исследование показало, что в 2020 году традиционным лидером по росту продаж в "Киберпонедельник" стала бытовая техника и электроника, где количество покупок увеличилось на 22% по сравнению с предыдущей неделей.

Также в тройку вошли "компьютерные программы", где рост покупок составил 13% и различные профессиональные услуги с ростом в 12%. Для сравнения, в 2019 году в топ-3 самых популярных сегментов транзакций за акционные дни вошли: авиа/железнодорожные билеты и онлайн видеоигры.

Самыми популярными категориями в прошедшую "Черную пятницу", по данным авторов исследования, в свою очередь стали электроника, рестораны и авиабилеты — последние с ростом общей суммы покупок по картам на 68% и количества покупок на 39% по сравнению с распродажей 2018 года. Средний чек здесь составил 20 799 рублей.