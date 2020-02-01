ЛОНДОН, 1 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch Ratings ожидают, что переговоры между Брюсселем и Лондоном по торговым отношениям после Brexit будут непростыми. Велика вероятность, что во время переходного периода, который продлится до конца года, стороны не смогут заключить всеобъемлющее торговое соглашение, полагают экономисты агентств.

По мнению аналитиков агентства Moody's, в ходе предстоящих переговоров внимание Британии и ЕС будет сосредоточено на вопросах, касающихся торговли товарами. При этом до взаимоотношений в секторе услуг, который составляет существенную часть британского ВВП, стороны, скорее всего, не успеют дойти.

"Переходный период по Brexit, который продлится до декабря, вероятно, закончится более слабыми связями между Великобританией и ЕС, что структурно ослабит экономику Великобритании", — считает управляющий директор Moody's Колин Эллис.

В результате слабой проработки отношений в секторе услуг могут пострадать британские компании с госучастием, банки, финансовые, консалтинговые и страховые компании.

Аналитики агентства Fitch в своем отчете отметили, что от результата торговых переговоров будут зависеть дальнейшие рейтинговые действия агентства в отношении Великобритании, но сами переговоры обещают быть сложными.

"Будет много "горячих точек", таких как рыболовство и обеспечение соблюдения границ Северной Ирландии. Очень мало времени, чтобы договориться даже об "узкой" торговой сделке", — констатируют кредитные аналитики.

ВАРИАНТЫ СДЕЛОК

Эксперты Moody's допускают, что в рамках соглашения о свободной торговле может быть предусмотрена беспошлинная торговля. Однако в результате введения новых таможенных механизмов и применения различных стандартов и правил могут возникнуть нетарифные барьеры, которые будут негативно влиять на торговлю и британскую экономику в целом.

"Перспектива переходного периода, истекающего в конце года, когда обе стороны не согласятся на новые отношения, так называемый результат без сделки, не является базовым сценарием Moody's, но остается реалистичной возможностью", — не исключили в рейтинговом агентстве.

В Fitch также отметили, что переговоры обещают быть непростыми. "Будет много "горячих точек", таких как рыболовство и обеспечение соблюдения границ Северной Ирландии. Также очень мало времени, чтобы договориться даже об "узкой" торговой сделке", — констатируют кредитные аналитики.

В Fitch также не исключили, что переговоры могут не завершиться сделкой и сторонам придется вести торговлю в соответствии с условиями ВТО. "В качестве альтернативы, переходный период может быть продлен. Обе стороны могут быть прагматичными и стремиться избежать сценария "без сделки", — добавили в агентстве.

Великобритания официально покинула ЕС в 23.00 31 января (2.00 мск субботы), спустя три с половиной года после референдума. После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. За этот период Лондону предстоит договориться с ЕС о дальнейших экономических и политических взаимоотношениях.