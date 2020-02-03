МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 50,9% с пересмотренного значения декабря в 47,8% после двух месяцев снижения показателя, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 48,5% с первоначальных 47,2% в декабре.

Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны в январе вырос до 46,6% с пересмотренного уровня декабря в 45,2%. Первоначальный показатель составлял 45,1%.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.