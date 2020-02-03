МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что власти Украины завышают цену на газ для населения, чтобы оплачивать внешний долг страны.

Власти Украины в 2015 году возложили на "Нафтогаз" специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 мая 2020 года. Ранее кабмин обязал продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: это либо средняя цена импорта, либо цена "Нафтогаза" для промышленности, либо средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, либо фиксированная цена в 7185 гривен за тысячу кубов (около 290 долларов).

"Заставив людей заплатить за газ фактически 2,5-3 цены обеспечивается доходная часть государственного бюджета через деньги, которые потом изымаются у Нафтогаза. И с этих денег выплачиваются внешние долги. Когда это делали Порошенко (экс-президент Петр Порошенко — ерд.) и Яценюк (экс-премьер Арсений Яценюк – ред.), то тут понятно. Но почему сейчас не поменяли эту систему? Я считаю, что это цинично и подло в отношении украинцев", — заявил Шуфрич в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Украина может обеспечивать 85% населения газом собственной добычи.

Украинское правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" с января продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF. "Нафтогаз" в январе по новой методике снизил на 15,4% цену на газ для населения, по сравнению с утвержденной ранее, теперь его стоимость составляет 188 долларов за тысячу кубометров. Ранее "Нафтогаз" запустил программу "Газовый запас", по которой украинцы могут покупать газ заранее по фиксированной цене в размере 6145 гривен (около 248 долларов) за тысячу кубометров с НДС, но без учета транспортировки для экономии зимой.