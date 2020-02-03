АНКАРА, 3 фев /ПРАЙМ/. Турция и Украина планируют в ближайшем будущем заключить соглашение о свободной торговле, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на турецко-украинском бизнес-форуме в ходе официального визита в Киев.

"Мы договорились по этому вопросу с уважаемым президентом (Владимиром Зеленским). Надеюсь, что в скором времени мы сможем сообщить нашим деловым кругам хорошие новости по этому поводу", — цитирует слова турецкого лидера агентство Anadolu.

По его словам, объем торговли между Турцией и Украиной в 2019 году составил 4,8 миллиарда долларов. "Мы стремимся увеличить этот показатель до 10 миллиардов долларов к 2023 году", — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что Анкара и Киев активно развивают сотрудничество в сфере туризма, Турция превратилась в одно из основных направлений медицинского туризма для жителей Украины. "В минувшем году на лечение в нашу страну приехали 20 тысяч украинцев", — сказал он.

Турецкий лидер добавил, что в Турции в 2019 году побывали более 1,5 миллиона украинских туристов, а Украину посетили 217 тысяч граждан Турции.

В бизнес-форуме принял участие президент Украины Владимир Зеленский.